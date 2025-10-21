  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۱۲

سفر معاون ترامپ به نوار غزه لغو شد

سفر معاون ترامپ به نوار غزه لغو شد

یک شبکه صهیونیستی از لغو سفر معاون ترامپ به نوار غزه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه صهیونیستی کان گزارش داد که سفر جی دی ونس معاون ترامپ به نوار غزه به دلایل امنیتی لغو شد.

بر اساس این گزارش قرار شد ونس از طریق تصاویر پهپادی اوضاع نوار غزه را بررسی کند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی روز گذشته اعلام کرد که سفر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به سرزمین‌های اشغالی امروز آغاز می‌شود و ۴۸ ساعت به طول خواهد انجامید.

این شبکه تلویزیونی افزود که انتظار می‌رود معاون رئیس جمهور آمریکا در طول سفر خود، به یک مرکز بشردوستانه در نوار غزه برود و با خانواده‌های اسرای صهیونیست نیز دیدار کند.

کد خبر 6629165

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها