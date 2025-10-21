سفر معاون ترامپ به نوار غزه لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، شبکه صهیونیستی کان گزارش داد که سفر جی دی ونس معاون ترامپ به نوار غزه به دلایل امنیتی لغو شد.

بر اساس این گزارش قرار شد ونس از طریق تصاویر پهپادی اوضاع نوار غزه را بررسی کند.

شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی روز گذشته اعلام کرد که سفر جی دی ونس معاون رئیس جمهور آمریکا به سرزمین‌های اشغالی امروز آغاز می‌شود و ۴۸ ساعت به طول خواهد انجامید.

این شبکه تلویزیونی افزود که انتظار می‌رود معاون رئیس جمهور آمریکا در طول سفر خود، به یک مرکز بشردوستانه در نوار غزه برود و با خانواده‌های اسرای صهیونیست نیز دیدار کند.