محمدمهدی زراعتپرور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از آغاز اجرای مجموعهای از پروژههای عمرانی، خدماتی، فرهنگی و اجتماعی در قالب برنامه پنجساله توسعه روستا خبر داد.
زراعتپرور در ادامه با تأکید بر نقش مردم در مسیر توسعه اظهار داشت: مردم موتور محرک توسعه هستند؛ اگر مطالبهگری کنند، مسئولان موظف به پاسخگوییاند. امروز مسئولیتی سنگین بر دوشم است و با تمام توان برای توسعه فیروزآباد تلاش خواهم کرد.
وی از آغاز احداث کلینیک شبانهروزی در زمینی به مساحت ۲۲۰۰ مترمربع خبر داد و گفت: این پروژه با همکاری شورای اسلامی روستا و حمایت یکی از نمایندگان مجلس، از محل سرانههای مردمی آغاز شده و با مشارکت سازمان تأمین اجتماعی در حال اجراست.
به گفته دهیار فیروزآباد، این کلینیک علاوه بر ارائه خدمات درمانی، بهعنوان منبع درآمدی برای مردم نیز عمل خواهد کرد. زراعتپرور ادامه داد: در توافقنامهای که در حال تدوین است، دهیاری و شورای اسلامی فیروزآباد بهعنوان هیئتمدیره کلینیک معرفی میشوند و ساخت واحدهای تجاری در کنار آن نیز در دستور کار قرار دارد.
دهیار فیروزآباد با اشاره به اهمیت آموزش در پیشگیری از آسیبهای اجتماعی گفت: تعامل نزدیکی با مدیران مدارس داریم و هیچ برنامهای بدون نظر کارشناسی آنان اجرا نمیشود. امسال برای هر مدرسه ۲۵ میلیون تومان اعتبار در نظر گرفتیم که صرف رنگآمیزی، بهسازی و تجهیز مدارس شد.
وی از برگزاری اردوی پژوهشی در پارک هوش مصنوعی منطقه ۲۲ تهران و برنامهریزی برای احداث کتابخانه و فرهنگسرا در زمینی به مساحت ۲۷ هزار مترمربع خبر داد و افزود: تا زمان بهرهبرداری، از کتابخانههای سیار استفاده خواهیم کرد.
زراعتپرور درباره تحولات ورزشی فیروزآباد گفت: از سال ۱۴۰۰ پایگاه قهرمانی کشتی در روستا راهاندازی شد و امروز پنج ملیپوش کشتی، یک ملیپوش فوتبال و یک مدالآور طلای تکواندو از فیروزآباد داریم. سالنهای ورزشی فوتسال و استخر نیز با کمترین هزینه در اختیار جوانان قرار گرفته است.
وی ادامه داد: مربیان ورزشی در ساختمان دهیاری مستقر شدهاند و زیر نظر مربی شاخص وزارت ورزش فعالیت میکنند. بانوان نیز در رشتههای کاراته و والیبال فعال و موفق هستند و فضاهای تمرینی رایگان در اختیارشان قرار گرفته است.
دهیار فیروزآباد با اشاره به جمعیت بیش از ۲۰ هزار نفری این روستا گفت: اتباع خارجی در دو مرحله ساماندهی شدند و امروز اکثر آنان دارای اقامت قانونی هستند و بهعنوان مهمان پذیرفته شدهاند.
زراعتپرور از آغاز ساخت مجتمع انتظامی در زمینی به مساحت ۱۵۰۰ مترمربع خبر داد و افزود: این پروژه تا پایان سال تکمیل و در ابتدای سال آینده افتتاح خواهد شد. فیروزآباد بهعنوان قطب سازندگی و زیرساختی در منطقه معرفی خواهد شد.
وی با انتقاد از چالشهای ساختاری در مدیریت روستا اظهار داشت: ارزش افزوده دهیاری همچنان بر اساس جمعیت سال ۱۳۹۵ محاسبه میشود، در حالی که جمعیت امروز بیش از دو برابر شده است. همچنین چارت اداری ۱۱ نفره دهیاری پاسخگوی نیازهای فعلی نیست.
زراعتپرور تصریح کرد: هزینههای امروز فیروزآباد با سالهای گذشته قابل مقایسه نیست و نیازمند بازنگری جدی در تخصیص منابع و ساختار نیروی انسانی هستیم.
وی از اجرای سه پروژه عمرانی تا پایان سال جاری خبر داد که شامل «فاز نخست لولهگذاری فاضلاب در شهرک توحید»، «فاز نخست پارک بانوان» و «فاز نخست پیست دوچرخهسواری و اسکیت در تفرجگاه رازی» است.
دهیار فیروزآباد افزود: این طرحها بخشی از برنامه پنجساله توسعه روستا هستند که بر اساس مطالعات کارشناسی و نیازسنجی مردمی تدوین شدهاند.
زراعتپرور در پایان با اشاره به ظرفیتهای گردشگری فیروزآباد گفت: وجود بقعه امامزاده شعیب و محل دفن زکریای رازی فرصت ارزشمندی برای توسعه گردشگری مذهبی و علمی است. احداث باغموزه رازی و تأسیس مؤسسه آموزشی رازی از برنامههای آینده دهیاری در این حوزه خواهد بود.
وی درباره ساختوسازهای غیرمجاز نیز گفت: اغلب موارد در داخل بافت روستا رخ میدهد و با تشکیل پرونده در قالب ماده ۹۹ رسیدگی قانونی انجام میشود. خوشبختانه با افزایش آگاهی عمومی، مردم همکاری بسیار خوبی دارند و در بیشتر موارد تمکین میکنند.
