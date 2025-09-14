محمدمهدی زراعت‌پرور، در گفتگو با خبرنگار مهر، از پیشرفت قابل توجه پروژه‌های عمرانی و ارتباطی روستای فیروزآباد در سال ۱۴۰۴ خبر داد و اعلام کرد که پروژه مشارکتی بهسازی شبکه آب با شرکت آبفای ری وارد فاز دوم شده و تاکنون بیش از ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی در ادامه گفت: این پروژه شامل بهسازی لوله‌های انتقال آب، انشعابات خانگی و روکش آسفالت معابر است که بهره‌برداری غیررسمی آن آغاز شده و افتتاح رسمی آن در اواسط مهرماه انجام خواهد شد.

دهیار فیروزآباد افزود: پس از اتمام عملیات بهسازی، آسفالت معابر نیز با پیشرفت صد درصدی به پایان رسیده و آماده بهره‌برداری است.

زراعت‌پرور همچنین به پروژه اصلاح شیب نهرهای فرسوده و انتقال آب‌های سطحی در شهرک توحید اشاره کرد و گفت: این منطقه سال‌ها با مشکل برگشت آب‌های خروجی منازل مواجه بود که با اجرای فاز اول پروژه و اتصال مسیرها به خروجی کانال جزنی، این معضل رفع شده است، فاز دوم پروژه نیز در سال ۱۴۰۴ آغاز خواهد شد.

وی در ادامه از راه‌اندازی خط اتوبوس مستقیم فیروزآباد به ایستگاه مترو شهر ری خبر داد و بیان داشت: با پیگیری شورای اسلامی و همکاری اتوبوسرانی منطقه ۶، از تاریخ ۲۵ تیرماه ۱۴۰۴ اولین اتوبوس این مسیر فعالیت خود را آغاز کرده است. روزانه ده‌ها مسافر از این مسیر استفاده می‌کنند و ظرفیت هر اتوبوس بین ۶۰ تا ۷۰ نفر است.

دهیار فیروزآباد در بخش دیگری به مشکلات آنتن‌دهی و اینترنت اشاره کرد و افزود: از ابتدای سال ۱۴۰۴ اپراتورهای همراه اول، ایرانسل و رایتل با اختلال جدی مواجه شده‌اند که علت اصلی آن، قطعی مکرر برق و دشارژ شدن باتری‌های دکل‌های مخابراتی است.

وی ادامه داد: با دعوت مدیرکل ارتباطات استان و برگزاری جلسات متعدد با فرمانداری، بخشداری و دادگاه بخش، موضوع به صورت جدی پیگیری شد. کارشناسان همراه اول پس از بررسی میدانی اعلام کردند که مشکل اصلی وجود پارازیت در محدوده است.

دهیاری و شورای اسلامی فیروزآباد همچنان در حال پیگیری موضوع از طریق مکاتبه با اپراتورها و نهادهای ذی‌ربط هستند تا مشکل ارتباطی روستا به طور کامل برطرف شود.