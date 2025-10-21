هوشمندسازی تردد در بندر بوشهر کلید خورد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی خراسانچی صبح سه‌شنبه در بازدید از بندر بوشهر اظهار کرد: بندر بوشهر به علت موقعیت خاص آن در این شهر، و انعکاس مستقیم فعالیت‌های آن بر فضای شهری، دارای اهمیت ویژه‌ای است.

وی با اشاره به انتخاب بندر بوشهر به عنوان پایلوت هوشمندسازی در کشور بیان کرد: یکی از دلایل انتخاب این بندر برای هوشمندسازی، تنوع خدماتی این بندر است.

مدیر برنامه ملی اقتصاد دریامحور معاونت علمی و فناوری و دانش بنیان رئیس جمهور بیان کرد: بخش تردد شامل تردد کامیونی، خودرویی، انسانی و کشتی قلب عملیاتی هر بندر است و در همین راستا سامانه تردد بندر بوشهر کلید خورده و با همکاری معاونت علمی در حال تکمیل است.

وی اضافه کرد: فاز بعدی توسعه که مربوط به «بندر نگین» است، به موازات با حمایت معاونت علمی، همکاری مشاوران چینی پیشرو در حوزه بندر هوشمند و کنسرسیومی از شرکت‌های دانش‌بنیان در حال پیگیری است.

خراسانچی تاکید کرد: اجرای کامل فاز نخست هوشمندسازی (تردد)، پس از یک سال به مرحله بهره‌برداری نهایی خواهد رسید.