به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح سهشنبه در نخستین برنامه خود در استان بوشهر وارد محوطه بندر بوشهر شد و از زیرساختهای بندری در بوشهر بازدید کرد.
استاندار بوشهر در این بازدید، ظرفیتهای ممتاز بندر بوشهر و اهمیت آن در روند رو به رشد صادرات و واردات کشور را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به جایگاه پراهمیت بندر بوشهر در اقتصاد منطقهای، آغاز بهکار منطقه آزاد بوشهر را یکی از اولویتهای دولت برای توسعه اقتصادی و تنوع فعالیتهای تجاری عنوان کرد.
ارسلان زارع با اشاره به رتبههای برتر بندر بوشهر در صادرات و واردات در سطح کشور، اظهار کرد: موقعیت ممتاز بندر بوشهر و تبدیل آن به منطقه آزاد، شرایط ویژهای را برای افزایش حجم و تنوع فعالیتهای بازرگانی فراهم کرده است.
استاندار بوشهر همچنین اجرای پروژههای مهم زیرساختی و ترافیکی را برای رفع مشکلات حمل و نقل و تسهیل دسترسی به بندر ضروری دانست و از همکاریهای نزدیک میان مدیریت بندر، شهرداری و دستگاههای اجرایی استان در این زمینه خبر داد.
