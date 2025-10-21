  1. استانها
  2. بوشهر
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۸:۵۱

معاون رئیس جمهور از زیرساخت‌های بندری بوشهر بازدید کرد

معاون رئیس جمهور از زیرساخت‌های بندری بوشهر بازدید کرد

بوشهر- معاون علمی و فناوری و دانش بنیان رئیس جمهور با حضور در بندر بوشهر از وضعیت زیرساخت‌ها بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح سه‌شنبه در نخستین برنامه خود در استان بوشهر وارد محوطه بندر بوشهر شد و از زیرساخت‌های بندری در بوشهر بازدید کرد.

استاندار بوشهر در این بازدید، ظرفیت‌های ممتاز بندر بوشهر و اهمیت آن در روند رو به رشد صادرات و واردات کشور را مورد تاکید قرار داد و با اشاره به جایگاه پراهمیت بندر بوشهر در اقتصاد منطقه‌ای، آغاز به‌کار منطقه آزاد بوشهر را یکی از اولویت‌های دولت برای توسعه اقتصادی و تنوع فعالیت‌های تجاری عنوان کرد.

ارسلان زارع با اشاره به رتبه‌های برتر بندر بوشهر در صادرات و واردات در سطح کشور، اظهار کرد: موقعیت ممتاز بندر بوشهر و تبدیل آن به منطقه آزاد، شرایط ویژه‌ای را برای افزایش حجم و تنوع فعالیت‌های بازرگانی فراهم کرده است.

استاندار بوشهر همچنین اجرای پروژه‌های مهم زیرساختی و ترافیکی را برای رفع مشکلات حمل و نقل و تسهیل دسترسی به بندر ضروری دانست و از همکاری‌های نزدیک میان مدیریت بندر، شهرداری و دستگاه‌های اجرایی استان در این زمینه خبر داد.

کد خبر 6629100

