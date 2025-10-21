به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین صبح سه‌شنبه در بازدید از اداره کل بنادر و دریانوردی استان بوشهر اظهار کرد: یکی از مهمترین برنامه‌ها در بوشهر پروژه بندر هوشمند است که این طرح برای ایجاد الگویی موفق برای سایر بنادر کشور دنبال می‌شود.

وی اضافه کرد: اجرای موفق پروژه «بندر هوشمند» سبب می‌شود که بندر بوشهر به یک الگوی موفق برای سایر بنادر کشور تبدیل شده و سپس تکثیر این بندر هوشمند را در سایر نقاط داشته باشیم.

معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور بر لزوم هماهنگی‌های بین دستگاهی برای موفقیت طرح تاکید کرد و گفت: در هماهنگی بین دستگاهی باید مدیریت واحد صورت بگیرد و هم‌افزایی اتفاق بیفتد تا اقدامات هم‌راستا شود.

افشین با تأکید بر ماهیت مرحله‌ای هوشمندسازی، آمادگی کامل معاونت علمی را برای حمایت از این فرآیند با کمک شرکت‌های دانش‌بنیان اعلام کرد.