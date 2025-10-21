انتقاد تند کارشناس اماراتی از مجیدی/ او شناختی از فوتبال ندارد!

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال البطائح با هدایت فرهاد مجیدی در فصل جدید رقابت‌های لیگ ادنوک امارات شرایط خوبی ندارد و از ۶ بازی خود متحمل ۵ شکست شده و با ۳ امتیاز در رده دوازدهم جدول چهارده تیمی لیگ امارات قرار دارد. در هفته‌های اخیر رسانه‌های اماراتی احتمال برکناری مجیدی از سمتش را مطرح کرده بودند اما با وجود شکست در آخرین بازی مقابل الوحده، این مربی همچنان به کار خود در البطائح ادامه می‌دهد.

ریاض الدوادی کارشناس برنامه الریاضیه الیوم شبکه ابوظبی اسپورت امارات در رابطه با تیم البطائح اظهار داشت: به نظر من تیم البطائح بدون نظم و هویت بازی می‌کند و دلیلش شخص فرهاد مجیدی است. از نظر دفاعی، وضعیت تیم مطلوب نیست و نحوه استفاده از بازیکنان و جذب آن‌ها در بازی‌های اخیر نشان می‌دهد تیم هیچ تعادل دفاعی ندارد؛ نه ساختار دفاعی درست و نه گزینه‌های مناسبی در این بخش در اختیار دارد.

وی افزود: تاکنون ۱۱ گل دریافت کرده‌اند و از این نظر دومین تیم ضعیف لیگ هستند. واقعاً از عملکرد مجیدی تعجب می‌کنم. وقتی در هر بازی چهار بازیکن در پست‌های متفاوت به میدان می‌روند، طبیعی است که تیم نظم نداشته باشد. برای مثال «عمر کیتا» که در بازی‌های گذشته مهاجم بود، حالا به عنوان مدافع میانی بازی می‌کند، در حالی که پست اصلی‌اش هافبک است.

کارشناس فوتبال امارات ادامه داد: «این بازیکن در برخی دیدارها موفق به گلزنی شده اما در چند صحنه هم باعث گل خوردن تیم شده است. بازیکنانی مثل بیسا، عزیز، مروان و فهد هم در چهار بازی اخیر گاهی به عنوان دفاع راست و گاهی در پست وینگر بازی کرده‌اند و این بی‌ثباتی باعث شده تیم شکل و نظم تاکتیکی نداشته باشد.

الدوادی خاطرنشان کرد: اگر فرهاد مجیدی با همین افکار و سیستم ادامه دهد، تیم پیشرفتی نخواهد کرد. در فوتبال اصل بر این است که بازیکن مناسب در جای مناسب به کار گرفته شود تا ثبات تاکتیکی و در نهایت هویت تیمی شکل بگیرد. اما در حال حاضر البطائح نه نظم دارد، نه هویت مشخص، و دلیل اصلی آن تصمیمات اشتباه سرمربی است. نمی‌شود بازیکنی یک روز دفاع راست بازی کند و روز دیگر هافبک دفاعی؛ این‌گونه تیم هرگز به ثبات نمی‌رسد.