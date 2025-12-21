مجیدی: از تعطیلات استفاده خوبی بردیم/ نیاز به امتیاز مقابل النصر داریم

به گزارش خبرنگار مهر، تیمهای فوتبال البطائح و النصر امارات در هفته نهم لیگ ادنوک امروز یکشنبه ۳۰ آذر و از ساعت: ۱۶:۲۰ به وقت تهران رو در روی هم قرار میگیرند.
تقابل فرهاد مجیدی سرمربی ایرانی البطائح با مهدی قایدی مهاجم ایرانی النصر از نکات مهم این بازی است. النصر با ۱۱ و البطائح با ۶ امتیاز به ترتیب در ردههای هشتم و دوازدهم جدول هستند و کسب پیروزی و سه امتیاز بازی برای هر دو تیم مهم خواهد بود.
مجیدی پیش از تقابل امروز با النصر اظهار داشت: در تعطیلات اخیر توانستیم از زمان موجود به بهترین شکل استفاده کنیم و سه دیدار دوستانه برگزار کردیم تا نقاط ضعف خود را شناسایی و رفع کنیم. عملکرد بازیکنان در تمرینات فوقالعاده بود و همکاری زیادی با کادر داشتند. ما تمام تلاش خود را میکنیم تا نسبت به بازیهای قبلی، عملکرد بهتری ارائه دهیم. با اینکه تیم النصر ترکیب خوبی دارد و تیم قدرتمندی است، اما ما نیاز داریم از این بازی امتیاز بگیریم و روی این موضوع تمرکز کردهایم.
