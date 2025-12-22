  1. ورزش
مجیدی: شایسته شکست نبودیم/ از موقعیت هایمان استفاده نکردیم

سرمربی تیم فوتبال البطائح امارات گفت: شایسته شکست مقابل النصر نبودیم و اگر از موقعیت هایمان استفاده می کردیم می توانستیم پیروز شویم.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال البطائح و النصر در هفته نهم لیگ ادنوک امارات شب گذشته (یکشنبه ۳۰ آذر) رو در روی هم قرار گرفتند که این بازی با نتیجه ۳ بر ۲ به سود یاران مهدی قایدی در تیم النصر به پایان رسید تا فرهاد مجیدی و شاگردانش در البطائح همچنان خطر سقوط به دسته پایین‌تر را حس کنند.

فرهاد مجیدی در رابطه با عملکرد بازیکنانش در این بازی اظهار داشت: این بازی را نمی‌توان یک شکست واقعی برای تیم ما دانست. مسابقه خوبی انجام دادیم و پیش از اخراج بازیکن‌مان، چند موقعیت مناسب گلزنی داشتیم که متأسفانه نتوانستیم از آن‌ها به‌درستی استفاده کنیم.

وی افزود: پس از اخراج، تلاش کردیم انضباط تیمی خود را حفظ کنیم و اجازه ندهیم ساختار تیم به هم بریزد. با وجود شرایط سخت، در چند مقطع موفق شدیم به بازی برگردیم و حتی موقعیت‌هایی برای تغییر نتیجه داشتیم.

سرمربی البطائح ادامه داد: متأسفانه در این دیدار حتی دروازه‌بان دوم ما هم با مصدومیت مواجه بود و همین مسئله شرایط را برای تیم دشوارتر کرد. با این حال معتقدم تیم ما شایسته شکست نبود و بازیکنانم با تمام توان جنگیدند.

