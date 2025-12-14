آماده سازی شاگردان مجیدی برای رویارویی با یاران قایدی

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال البطائح با هدایت فرهاد مجیدی در فصل جاری رقابت‌های لیگ ادنوک امارات نتایج خوبی را کسب نکرده و از ۸ بازی تنها ۶ امتیاز به دست آورده است و در رده دوازدهم جدول چهارده تیمی قرار دارد.

سایت «aletihad» امارات در رابطه با تیم البطائح نوشت: تیم فوتبال البطائح با آمادگی کامل خود را برای بازگشت مسابقات لیگ حرفه‌ای ادنوک آماده کرده است. این تیم در دو دیدار دوستانه به پیروزی رسید؛ نخستین بازی مقابل عجمان با نتیجه ۲ بر یک و دومین دیدار مقابل تیم الفیحاء سعودی با نتیجه یک بر صفر به پایان رسید. این دو دیدار دوستانه پیش از مصاف البطائح با تیم النصر (مهدی قایدی عضو تیم النصر است) در هفته نهم لیگ حرفه‌ای ادنوک برگزار شد که قرار است در تاریخ ۲۱ دسامبر (۳۰ آذر) فصل جاری در ورزشگاه خالد بن محمد در شارجه برگزار شود.

فرهاد مجیدی در این دو دیدار تلاش کرد تا تمامی بازیکنان خود را در تمام پست‌ها محک بزند تا بتواند در دوره پیش‌روی تیم از انعطاف بیشتری در استفاده از نفرات بهره ببرد.

حمدان الشامسی مدیر تیم فوتبال البطائح درباره مرحله پیش رو ابراز خوش‌بینی کرد و گفت: تمام بازیکنان تیم اعم از خارجی و داخلی، در این دوره حضور داشتند که به مربی امکان داد تا از همه نفرات خود استفاده کند و ثبات و پیشرفت در عملکرد تیم حاصل شود. انسجام تیم در این دو دیدار به خوبی مشهود بود و مربی توانست خواسته‌های خود را چه از نظر استفاده از تعداد زیادی از بازیکنان و چه از نظر اجرای برخی ایده‌هایی که در این مدت تمرین کرده‌ایم محقق کند.

او افزود: مقابل النصر کار ساده‌ای پیش رو نداریم اما در عین حال به دنبال راهی هستیم تا از وضعیت فعلی خارج شویم و خود را از منطقه خطر دور کنیم چرا که با وجود ارائه بازی‌های خوب رده تیم ما با ۶ امتیاز در رتبه دوازدهم باقی مانده است. در حال حاضر صرفاً عملکرد خوب کافی نیست و تیم باید نتایج مثبت کسب کند تا از جایگاه پایین جدول فاصله بگیرد.