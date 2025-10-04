به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال استقلال در دومین دیدار خود از مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا ۲، شامگاه چهارشنبه ۹ مهر و در ورزشگاه شهدای شهر قدس، به مصاف المحرق بحرین رفت. این بازی در نهایت با نتیجه یک بر صفر به سود تیم میهمان به پایان رسید تا ریکاردو ساپینتو در بازگشتش به استقلال، چهارمین شکست خود را تجربه کند.

تماشاگران استقلال که با وجود هوای سرد شهرقدس خود را به ورزشگاه رسانده بودند، استقبال پرشوری از بازی داشتند و ظرفیت ورزشگاه تقریباً تکمیل شد. اما در طول مسابقه، نارضایتی هواداران از عملکرد تیم و سرمربی پرتغالی آشکار شد. در لحظاتی از بازی، جمعی از هواداران شعارهای «حیا کن، رها کن» سر دادند و مخالفت خود را با ادامه حضور ساپینتو اعلام کردند.

همزمان، بخش دیگری از تماشاگران با تشویق گرم فرهاد مجیدی، خواهان بازگشت این سرمربی محبوب به نیمکت استقلال شدند، موضوعی که نشان‌دهنده اعتراض عمومی نسبت به شرایط فعلی تیم و تردیدها نسبت به عملکرد کادر فنی است.

داود مهابادی کارشناس فوتبال در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با شرایط این روزهای استقلال اظهار داشت: این نتیجه ادامه روند ضعیف تیم در لیگ و آسیا را نشان داد. در بازی قبلی هم شاهد بودیم استقلال ساختار و شکل بازی مناسبی نداشت. تیم ما همواره مقابل حریفان خارجی و داخلی که معمولاً قابل شکست دادن بودند، دچار مشکل شده است. این شکست مقابل المحرق، با توجه به کیفیت این تیم، غیرقابل باور بود. به نظر من المحرق اصلاً در قواره‌ای نبود که بتواند در ایران حتی به تساوی برسد، چه برسد به پیروزی.

وی ادامه داد: شکل و ساختار فعلی استقلال به گونه‌ای است که در هر بازی سه تا چهار موقعیت گل مسلم را به حریف می‌دهد؛ این یک ایراد بزرگ فنی است و استفاده مناسب از ظرفیت تیم به درستی انجام نمی‌شود. بین حمله و دفاع استقلال تعادل وجود ندارد. این یک ضعف اساسی است.

مهابادی در واکنش به پرسش تغییر کادر فنی اظهار داشت: به نظر من این تصمیم برعهده مدیریت باشگاه است، اما روند چند هفته اخیر نشان داده اگر قرار باشد تغییر ایجاد شود، باید یا کادر فنی تقویت شود یا تغییر کامل صورت گیرد. بهترین راه این است که دو مربی خوب ایرانی به مجموعه اضافه شوند تا بتوانند شرایط را بهتر کنند. در غیر این صورت با همین وضعیت آینده‌ای مثبت برای استقلال نمی‌توان متصور شد. اگر قرار است تغییر انجام شود، باید به طور کامل باشد و یا تیم تقویت شود. به هر حال نیاز به ترمیم ساختاری وجود دارد.

وی افزود: اگر استقلال بتواند ساختار دفاعی‌اش را مستحکم بچیند، تیم انسجام پیدا می‌کند و شخصیت لازم را به دست می‌آورد. هر تیمی که گل نخورد، ابتدا شخصیت پیدا می‌کند و سپس شرایط گلزنی برایش فراهم می‌شود. اما استقلال اکنون در این زمینه مشکل دارد؛ وقتی گل اول را دریافت می‌کند، تیم باز می‌شود، استرس و فشار افزایش پیدا می‌کند و همین باعث می‌شود نظم تیمی از بین برود. در نتیجه یا گل دوم را دریافت می‌کند یا موقعیت‌های مسلم گلزنی‌اش به نتیجه نمی‌رسد. در واقع این وضعیت می‌توانست حتی نتایج بدتری هم برای استقلال رقم بزند.

مهابادی تأکید کرد: در بازی اخیر استقلال مالکیت توپ بیشتری داشت، اما بی‌اثر بود. این ضعف در به ثمر رساندن موقعیت‌ها و ساختار بازی، نتیجه‌اش را نشان داد. اگر استقلال تغییر رویه ندهد و شرایط را به نحوی طراحی نکند که با کمترین تلفات بیشترین بهره را ببرد، مشکلات ادامه خواهد داشت. سیستم تیم باید به گونه‌ای باشد که بعد از گل نخوردن، بتواند گل بزند. باید اول سیستم دفاعی مستحکم شود تا تیم شخصیت پیدا کند و سپس به گلزنی برسد. در حال حاضر استقلال نیازمند یک طراحی مجدد و برنامه‌ریزی فنی است تا از این وضعیت خارج شود.