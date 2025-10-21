به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزشهای ناشنوایان، صبح امروز ۲۹ مهرماه مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزشهای ناشنوایان با حضور و ریاست سید شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، مهین فرهادیزاد نماینده کمیته ملی المپیک، نمایندگان دفتر مشترک امور فدراسیونها، مصطفی نکولعلآزاد رئیس فدراسیون، علیرضا بسیح دبیرکل، زهرا داوودی نایبرئیس فدراسیون، سایر مسئولان و اعضای مجمع، بهصورت وبیناری در سالن اجتماعات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.
در ابتدای این نشست مصطفی نکولعلآزاد گزارشی جامع از فعالیتها و عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۳ ارائه کرد و به مهمترین اقدامات انجامشده در زمینه توسعه ورزش ناشنوایان، برگزاری اردوهای آمادگی تیمهای ملی و برنامهریزی برای حضور پرقدرت در المپیک توکیو اشاره داشت.
سپس کوهگرد خزانهدار فدراسیون گزارش مالی سال ۱۴۰۳ را ارائه کرد که پس از بررسی و توضیحات تکمیلی در خصوص برخی موارد، به رأی اعضای مجمع گذاشته شد و در نهایت به تصویب رسید.
در ادامه مالک سعیدی بازرس فدراسیون نیز گزارش بازرسی سال ۱۴۰۳ را ارائه داد که مورد توجه و بررسی اعضای مجمع قرار گرفت.
همچنین رؤسای هیئتهای استانی ضمن بیان دیدگاهها و پیشنهادات خود بر لزوم حمایت بیشتر از هیئتها و تداوم برنامههای توسعهای در سراسر کشور تأکید کردند.
در بخش دیگری از جلسه مهین فرهادیزاد نماینده کمیته ملی المپیک با قدردانی از تلاشها و زحمات مصطفی نکولعلآزاد رئیس فدراسیون بر نقش مؤثر فدراسیون در ارتقای سطح ورزش ناشنوایان کشور تأکید داشت.
در پایان نشست سید شروین اسبقیان ضمن تبریک هفته تربیتبدنی و ورزش به تمامی متولیان ورزش کشور، به بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در خصوص تأیید عملکرد درخشان ورزش کشور اشاره کرد و آن را عاملی مهم در افزایش انگیزه ورزشکاران در میادین بینالمللی دانست.
وی همچنین با اشاره به رویداد پیشروی ورزشکاران ناشنوا در ژاپن از پیگیری مستمر تمرینات و اردوهای آمادهسازی تیمهای ملی خبر داد و برای موفقیت کاروان ناشنوایان در المپیک توکیو آرزوی توفیق کرد.
اسبقیان بر اهمیت توجه ویژه به مسائل فرهنگی در میادین بینالمللی تأکید کرد و از آمادگی خود برای بازدید از اردوهای تیمهای ملی ناشنوایان خبر داد.
وی در پایان نیز بر تداوم برنامههای استعدادیابی و بهرهگیری از ظرفیت هوش مصنوعی که از رویکردهای مورد تأکید وزیر ورزش و جوانان است تأکید کرد و آن را گامی مؤثر در توسعه ورزش کشور دانست.
