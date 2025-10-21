  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۵۷

مجمع فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان با حضور معاون وزیر ورزش برگزار شد

مجمع فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان با حضور معاون وزیر ورزش برگزار شد

مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان با تأکید بر تداوم برنامه‌های توسعه‌ای برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان، صبح امروز ۲۹ مهرماه مجمع عمومی سالیانه فدراسیون ورزش‌های ناشنوایان با حضور و ریاست سید شروین اسبقیان، معاون توسعه ورزش قهرمانی وزارت ورزش و جوانان، مهین فرهادی‌زاد نماینده کمیته ملی المپیک، نمایندگان دفتر مشترک امور فدراسیون‌ها، مصطفی نکولعل‌آزاد رئیس فدراسیون، علیرضا بسیح دبیرکل، زهرا داوودی نایب‌رئیس فدراسیون، سایر مسئولان و اعضای مجمع، به‌صورت وبیناری در سالن اجتماعات وزارت ورزش و جوانان برگزار شد.

در ابتدای این نشست مصطفی نکولعل‌آزاد گزارشی جامع از فعالیت‌ها و عملکرد فدراسیون در سال ۱۴۰۳ ارائه کرد و به مهم‌ترین اقدامات انجام‌شده در زمینه توسعه ورزش ناشنوایان، برگزاری اردوهای آمادگی تیم‌های ملی و برنامه‌ریزی برای حضور پرقدرت در المپیک توکیو اشاره داشت.

سپس کوهگرد خزانه‌دار فدراسیون گزارش مالی سال ۱۴۰۳ را ارائه کرد که پس از بررسی و توضیحات تکمیلی در خصوص برخی موارد، به رأی اعضای مجمع گذاشته شد و در نهایت به تصویب رسید.

در ادامه مالک سعیدی بازرس فدراسیون نیز گزارش بازرسی سال ۱۴۰۳ را ارائه داد که مورد توجه و بررسی اعضای مجمع قرار گرفت.

همچنین رؤسای هیئت‌های استانی ضمن بیان دیدگاه‌ها و پیشنهادات خود بر لزوم حمایت بیشتر از هیئت‌ها و تداوم برنامه‌های توسعه‌ای در سراسر کشور تأکید کردند.

در بخش دیگری از جلسه مهین فرهادی‌زاد نماینده کمیته ملی المپیک با قدردانی از تلاش‌ها و زحمات مصطفی نکولعل‌آزاد رئیس فدراسیون بر نقش مؤثر فدراسیون در ارتقای سطح ورزش ناشنوایان کشور تأکید داشت.

در پایان نشست سید شروین اسبقیان ضمن تبریک هفته تربیت‌بدنی و ورزش به تمامی متولیان ورزش کشور، به بیانات ارزشمند مقام معظم رهبری در خصوص تأیید عملکرد درخشان ورزش کشور اشاره کرد و آن را عاملی مهم در افزایش انگیزه ورزشکاران در میادین بین‌المللی دانست.

وی همچنین با اشاره به رویداد پیش‌روی ورزشکاران ناشنوا در ژاپن از پیگیری مستمر تمرینات و اردوهای آماده‌سازی تیم‌های ملی خبر داد و برای موفقیت کاروان ناشنوایان در المپیک توکیو آرزوی توفیق کرد.

اسبقیان بر اهمیت توجه ویژه به مسائل فرهنگی در میادین بین‌المللی تأکید کرد و از آمادگی خود برای بازدید از اردوهای تیم‌های ملی ناشنوایان خبر داد.

وی در پایان نیز بر تداوم برنامه‌های استعدادیابی و بهره‌گیری از ظرفیت هوش مصنوعی که از رویکردهای مورد تأکید وزیر ورزش و جوانان است تأکید کرد و آن را گامی مؤثر در توسعه ورزش کشور دانست.

کد خبر 6629634
فریبا جلیل خانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها