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۶ آبان ۱۴۰۴، ۱۱:۴۹

رستگار: اردوی تیم ملی کاراته ناشنوایان ایران در رشت آغاز شد

رستگار: اردوی تیم ملی کاراته ناشنوایان ایران در رشت آغاز شد

رشت- رئیس هیئت ورزش های ناشنوایان گیلان از برپایی دهمین دوره اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته ناشنوایان ایران اعزامی به المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیوی ژاپن در رشت خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید رستگار گفت: دهمین دوره اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته ناشنوایان ایران اعزامی به المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیوی ژاپن در رشت آغاز شده است.

وی افزود: این اردو از ۳۰ مهر تا ۱۰ آبان با حضور ۷ کاراته کا در بخش‌های کاتا و کومیته و ۴ نفر از مربیان در خانه کاراته گیلان در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه ملی پوشان تمرینات هوازی، بدنسازی و تاکتیکی را زیر نظر غلامعلی حیدری سرمربی تیم ملی در این اردو پشت سر می‌گذارند افزود: تیم ملی کاراته کشورمان ۲۴ آبان برای شرکت در المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو، ایران را به مقصد ژاپن ترک می‌کند.

رئیس هیئت ورزش‌های ناشنوایان گیلان گفت: کامران رضایی نژاد از گیلان در ترکیب تیم ملی برای حضور در المپیک توکیو شرکت دارد.

کد مطلب 6637134

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