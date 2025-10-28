رستگار: اردوی تیم ملی کاراته ناشنوایان ایران در رشت آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، جمشید رستگار گفت: دهمین دوره اردوی آماده سازی تیم ملی کاراته ناشنوایان ایران اعزامی به المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیوی ژاپن در رشت آغاز شده است.

وی افزود: این اردو از ۳۰ مهر تا ۱۰ آبان با حضور ۷ کاراته کا در بخش‌های کاتا و کومیته و ۴ نفر از مربیان در خانه کاراته گیلان در حال برگزاری است.

وی با اشاره به اینکه ملی پوشان تمرینات هوازی، بدنسازی و تاکتیکی را زیر نظر غلامعلی حیدری سرمربی تیم ملی در این اردو پشت سر می‌گذارند افزود: تیم ملی کاراته کشورمان ۲۴ آبان برای شرکت در المپیک ناشنوایان ۲۰۲۵ توکیو، ایران را به مقصد ژاپن ترک می‌کند.

رئیس هیئت ورزش‌های ناشنوایان گیلان گفت: کامران رضایی نژاد از گیلان در ترکیب تیم ملی برای حضور در المپیک توکیو شرکت دارد.