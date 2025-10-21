  1. استانها
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۰۰

دورکاری کارمندان سیستان‌ و بلوچستان در پنجشنبه ها تمدید شد

زاهدان - روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان اعلام کرد: دورکاری کارکنان ادارات سیستان‌ و بلوچستان در روزهای پنجشنبه تا پایان پاییز تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی استانداری سیستان و بلوچستان در اطلاعیه‌ای در خصوص تعطیلی روزهای پنجشنبه ادارات اعلام کرد: ساعات کاری ادارات در روزهای شنبه تا چهارشنبه از ساعت ۷ صبح تا ۱۵ بعدازظهر تعیین شده و تنها فعالیت روز پنج‌شنبه به‌صورت دورکاری انجام خواهد شد.

در بخش دیگری از این اطلاعیه آمده: ساعات کاری مراکز درمانی، امدادی و خدمات‌رسان از جمله مراکز درمانی، آتش‌نشانی، شرکت‌های آب، برق و گاز بدون تغییر و طبق روال قانونی ادامه خواهد داشت.

همچنین برای کارمندان دارای فرزند دانش‌آموز، ۱۵ دقیقه شناوری در زمان حضور در محل کار پیش‌بینی شده است تا والدین بتوانند حضور فرزندان را در مدارس مدیریت کنند.

