به گزارش خبرنگار مهر، نگاهی به نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که از امروز سه شنبه تا پایان هفته جاری شاهد افت کیفیت هوا در استان سمنان به خصوص غرب صنعتی خواهیم بود. این افت کیفیت هوا به دلیل افزایش آلاینده‌های جوی ناشی و همچنین آلودگی کارخانه‌های صنعتی است.

کارشناسان هواشناسی استان سمنان برای شبانه روز آینده جو پایدار، افزایش ابر، مه آلودگی و احتمال بارش‌های پراکنده در ارتفاعات و نواحی شمالی را پیش بینی کرده‌اند همچنین سازمان هواشناسی اعلام کرده بر اساس نقشه‌های پیش یابی، در غالب مناطق استان به علت پایداری جو افزایش غلظت غبار و آلاینده‌های جوی بویژه برای نواحی صنعتی دور از انتظار نیست.

غلظت غبار و آلاینده‌های جوی به خصوص در پاییز که شاهد پدیده وارونگی هوا هستیم طی سال‌های اخیر به معضلی برای استان سمنان به ویژه نواحی صنعتی غربی بدل شده است هر چند آلودگی هوا در سمنان و گرمسار و ایوانکی و … به مرز آلودگی شدید و ناسالم بودن نرسیده اما کماکان شاهد آلودگی هوا هستیم و می‌بایست بیمارانی که دچار آسم یا بیماری‌های تنفسی و مزمن هستند از ماسک استفاده کنند.

همچنین در روزهای باقی مانده تا آخرین هفته پائیز ۱۴۰۴ شاهد افت دمای هوا در مرکز استان سمنان نخواهیم بود اما از روز شنبه هفته آینده کاهش دما در سمنان آغاز می‌شود. بیشینه و کمینه دمای هوای سمنان برای امروز ۲۷ و ۱۶ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در نیمه شمالی استان سمنان مانند مهدیشهر و شمال شهرستان‌های دامغان و شاهرود، افزایش ابر و وزش باد و رگبار پراکنده و رعد و برق نیز پیش بینی شده است بیشینه و کمینه دمای هوای شاهرود برای سه شنبه ۲۶ و ۱۶ درجه بالای صفر اعلام شده و آسمان تا پایان هفته صاف خواهد بود.

در دامغان هم بیشینه و کمینه دمای هوا ۲۶ و ۱۶ درجه بالای صفر اعلام شده و شاهد وزش باد طی امروز و فردا خواهیم بود. دمای هوای میامی هم اکنون ۱۷ درجه بالای صفر است و بیشینه و کمینه دمای هوا نیز ۲۱ و ۱۲ درجه بالای صفر اعلام شده است.

در گرمسار و ایوانکی شاهد افزایش غبار و آلودگی‌های جوی و صنعتی هستیم تا جایی که در برخی نقاط مانند شهرک‌های صنعتی حتی خطی از آلودگی را می‌توان با چشم مشاهده کرد. بیشینه و کمینه دمای هوای گرمسار برای امروز ۲۹ و ۱۸ درجه بالای صفر است.

همین شاخص دقیقاً برای آرادان هم صدق می‌کند و بیشینه و کمینه دمای هوای این شهرستان هم عیناً ۲۹ و ۱۸ درجه بالای صفر اعلام شده است برای فردا شاخص بیشینه و کمینه دمای هوای شهرستان آرادان به ۳۰ و ۱۹ درجه بالای صفر افزایش خواهد یافت در این شهرستان هم شاهد آلودگی هوا و کاهش کیفیت هوا هستیم.