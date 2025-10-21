پایداری نسبی هوا تا پایان هفته در استان البرز

کامران حقیآبی در گفتوگو با خبرنگار مهر گفت: بر اساس تحلیل آخرین نقشههای پیشیابی و خروجی مدلهای عددی، آسمان استان البرز تا پایان هفته جاری عمدتاً صاف تا قسمتی ابری خواهد بود، البته در برخی ساعات بهویژه در نیمه جنوبی استان شاهد افزایش غبار خواهیم بود و در ساعات صبح نیز احتمال مه رقیق در دشتها و مناطق کم ارتفاع وجود دارد.
وی در ادامه افزود: پیشبینی میشود دمای هوای کرج در روزهای آینده در بازهی ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتیگراد در نوسان باشد و کمینه دما نیز در ساعات بامدادی حدود ۱۲ تا ۱۴ درجه ثبت خواهد شد اما درمجموع، روند دما نسبتاً پایدار است و کاهش محسوسی نخواهیم داشت.
مدیرکل هواشناسی استان البرز در رابطه با وضعیت جادههای کوهستانی و محور چالوس نیز، تصریح کرد: برای مناطق کوهستانی و محورهای شمالی استان ازجمله جاده چالوس تا پایان هفته جوی نسبتاً پایدار پیشبینی میشود؛ البته در ارتفاعات احتمال مه و افزایش موقت ابر وجود دارد، بنابراین رانندگان بهویژه در ساعات اولیه صبح احتیاط لازم را داشته باشند.
حقیآبی در رابطه با وضعیت باد و کیفیت هوا، تصریح کرد: سرعت باد در طول هفته معمولاً ملایم است و در بعضی ساعات ممکن است به حدود ۲۵ کیلومتر بر ساعت برسد. با توجه به غبار خفیف در نیمه جنوبی، انتظار میرود کیفیت هوا در برخی ساعات برای گروههای حساس کمی کاهش یابد.
وی در خاتمه خاطرنشان کرد: توصیه میکنیم شهروندان و دستگاههای اجرایی بهویژه مدیریت بحران، شهرداریها و فرمانداریها ضمن حفظ آمادگی، اطلاعیههای هواشناسی را بهصورت مستمر دنبال کنند تا در صورت تغییرات ناگهانی جوی اقدامات لازم بهموقع انجام گیرد.
نظر شما