مهدیه اصحابی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی الگوهای هواشناسی نشان می‌دهد تا پایان هفته، جو استان نسبتاً آرام خواهد بود و در بیشتر روزها آسمان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.



وی افزود: تنها در فاصله سه‌شنبه شب تا روز چهارشنبه، احتمال افزایش ابر و وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده، به‌ویژه در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی استان وجود دارد، اما این بارش‌ها از نظر مقدار قابل توجه نخواهند بود.



اصحابی با اشاره به تغییرات دمایی گفت: برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دمای هوا حدود یک تا دو درجه سانتی‌گراد کاهش پیدا می‌کند و به محدوده ۲۵ تا ۲۷ درجه می‌رسد، اما از روز پنج‌شنبه روند افزایش دما آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود جمعه با دمای حدود ۳۰ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین روز هفته باشد.