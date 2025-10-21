  1. استانها
  2. گلستان
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۹:۰۴

پایداری جو در گلستان تا پایان هفته؛ جمعه گرم‌ترین روز پیش‌ِ رو

پایداری جو در گلستان تا پایان هفته؛ جمعه گرم‌ترین روز پیش‌ِ رو

گرگان-کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم هوای آرام و غالباً صاف در استان تا پایان هفته خبر داد و گفت: تنها سه‌شنبه شب تا چهارشنبه احتمال بارش‌های خفیف و پراکنده در نواحی کوهستانی وجود دارد.

مهدیه اصحابی، در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی الگوهای هواشناسی نشان می‌دهد تا پایان هفته، جو استان نسبتاً آرام خواهد بود و در بیشتر روزها آسمان صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: تنها در فاصله سه‌شنبه شب تا روز چهارشنبه، احتمال افزایش ابر و وقوع بارش‌های خفیف و پراکنده، به‌ویژه در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی استان وجود دارد، اما این بارش‌ها از نظر مقدار قابل توجه نخواهند بود.

اصحابی با اشاره به تغییرات دمایی گفت: برای روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه دمای هوا حدود یک تا دو درجه سانتی‌گراد کاهش پیدا می‌کند و به محدوده ۲۵ تا ۲۷ درجه می‌رسد، اما از روز پنج‌شنبه روند افزایش دما آغاز شده و پیش‌بینی می‌شود جمعه با دمای حدود ۳۰ تا ۳۲ درجه سانتی‌گراد، گرم‌ترین روز هفته باشد.

کد خبر 6629124

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها