  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۰:۱۳

واکنش قطر به نقض آتش‌بس غزه توسط رژیم صهیونیستی

امیر قطر با محکوم کردن نقض آتش بس غزه توسط رژیم صهیونیستی تاکید کرد که نوار غزه بخش جدایی ناپذیر کشور یکپارچه فلسطین است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، امیر قطر در سخنان امروز خود تاکید کرد، رژیم صهیونیستی با تجاوز به یک کشور میانجی گر تمام قوانین و عرف‌های حاکم بر روابط میان دولت‌ها را زیر پا گذاشت.

وی اضافه کرد، شورای امنیت نیز تجاوز رژیم صهیونیستی علیه قطر را محکوم کرد.

امیر قطر در خصوص اوضاع غزه نیز گفت، آنچه در غزه رخ داد یک نسل کشی بود. دوحه تجاوزات اسرائیل و نقض آتش بس توسط تل آویو و همچنین گسترش شهرک سازی ها در کرانه باختری را محکوم می‌کند. جامع بین الملل باید از ملت فلسطین حمایت‌های لازم را به عمل آورد و اجازه ندهد عاملان نسل کشی از بازخواست شدن فرار کنند.

وی بیان کرد: ما حمله اسرائیل را تروریسم دولتی به شمار آوردیم و واکنش جهانی آنقدر محکم بود که حتی عاملان این تجاوز را شوکه کرد.

امیر قطر تصریح کرد: بر این نکته تاکید داریم که نوار غزه بخش جدایی ناپذیر از کشور یکپارچه فلسطین است.

وی بیان کرد: مسأله فلسطین مسأله تروریسم نیست بلکه مسأله یک اشغالگری طولانی مدت است. امیدواریم به رسمیت شناخته شدن کشور فلسطین از سوی ده‌ها دولت به پایان اشغالگری و تشکیل این کشور بیانجامد.

