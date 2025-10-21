  1. سیاست
رژیم صهیونیستی و آمریکا هنجارهای بین‌المللی را زیر پا گذاشته‌اند

نایب رئیس مجلس در دیدار با رئیس مجلس عمان گفت: در نشست اتحادیه بین المجالس در مورد هنجارهای مهمی بحث می‌کنیم، اما همه این هنجارها توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا زیر پا گذاشته شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی، نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با شیخ خالد بن هلال بن ناصر المعولی، رئیس مجلس عمان در حاشیه یکصد و پنجاه و یکمین مجمع بین المجالس جهانی در ژنو دیدار و گفتگو کردند.

حاجی‌بابایی در این دیدار، گفت: ایران و عمان دو کشوری هستند که پیوندهای تاریخی و استراتژیک بسیار زیادی دارند و از نظر اقتصادی نیز وضعیت روابط در حال ارتقا است.

وی افزود: از مواضع خوب عمان در جریان جنگ تحمیلی ۱۲ روزه قدردانی می‌کنیم، امیدواریم این همکاری‌ها ادامه پیدا کند و تقویت شود.

این نماینده مردم در مجلس دوازدهم ادامه داد: هرچند جنگ تحمیلی ۱۲ روزه که رژیم صهیونیستی و آمریکا به راه انداختند، تلخ بود اما نتایجی داشت، موضوعاتی که نیاز به تلاش برای تبیین زیادی داشت را خودشان تبیین کردند و بالاخره مشخص شد صهیونیست‌ها فقط با غزه و ایران دشمن نیستند، بلکه دشمن همه منطقه هستند.

نایب رئیس مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه در جهان کنونی قانون و اخلاق ملاک نیست، گفت: همان طور که در بحث اسنپ بک مشاهده شد، بر خلاف اصول حقوق بین الملل و منشور ملل متحد، سه کشور اروپایی این اقدام را انجام دادند، البته باید بگوییم که ۴۶ سال است که آمریکا ماشه را چکانده است.

وی گفت: در نشست اتحادیه بین المجالس در مورد هنجارهای مهمی بحث می‌کنیم، اما همه این هنجارها توسط رژیم صهیونیستی و آمریکا زیر پا گذاشته شده است.

رئیس مجلس عمان: هرزمان بارقه امیدی برای مردم فلسطین به وجود آمد، اسرائیل آن را نقض کرد

براساس این گزارش، رئیس مجلس عمان در این دیدار، گفت: ما درباره ایران و عمان صحبت می‌کنیم که بسیار به همدیگر نزدیک هستند، ما حمایت‌های ایران در مقاطع مختلف تاریخی از عمان را فراموش نمی‌کنیم.

وی درباره مسائل فلسطین، ادامه داد: متأسفانه هر موقع که فکر می‌کنیم بارقه امیدی به وجود آمده است، اسرائیل آن را نقض می‌کند.

رئیس مجلس عمان بیان کرد: هیئت فلسطینی اعلام کرد پس از برقراری آتش بس، مجدداً فلسطین بمباران شده است و حتی آمریکایی‌ها نیز می‌گفتند که وضعیت غزه مانند این است که در آنجا بمب اتم فرود آمده است.

زهرا علیدادی

