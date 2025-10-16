محمد رشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به شرایط کنونی غزه و آتشبس اعلام شده، گفت: آتش بس در غزه به نوعی نشان دهنده شکست رژیم صهیونیستی است. این آتشبس باید در عمل اتفاق بیفتد و دوام داشته باشد، نه اینکه صرفاً بهانهای برای آغاز دوباره حملات باشد.
وی تاکید کرد: شکست رژیم صهیونیستی در این نبرد تاریخی مشخص است، چرا که این رژیم، در دو سال اخیر بیشترین فشارها را بر مردم مظلوم غزه وارد کرد، دهها هزار نفر را به خاک و خون کشید و هنوز جنازههای زیادی زیر آوارها مدفون است، اما ملت فلسطین دست از مقاومت در برابر این رژیم غاصب برنداشتند.
این نماینده مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه کشتار صورت گرفته در غزه به نوعی نسلکشی تاریخی بود، افزود: با وجود این همه خشونت، مردم غزه ایستادند و مقاومت کردند و تسلیم خواستههای ناحق رژیم غاصب صهیونیست نشدند. آتشبس فعلی را که با پادرمیانی آشکار آمریکا، اروپا و برخی کشورهای عربی انجام شد، باید نوعی عقبنشینی و شکست فاحش این رژیم در برابر مردم بیدفاع غزه دانست و مقاومت آنان در دنیا زبانزد شد.
رشیدی در ادامه، گفت: البته طرح «آبراهام» خیانتی بزرگ به ملت فلسطین، کشورهای اسلامی و منطقه است. این طرح عملاً مسیر کشورگشایی رژیم غاصب را هموار میکند و مخالفت با این طرح، وظیفه همه ملتها و حاکمان کشورهای اسلامی است.
نماینده مردم کرمانشاه در مجلس شورای اسلامی در ادامه با اشاره به ضرورت پیگیری جنایات جنگی، تاکید کرد: مسئله محاکمه سران رژیم صهیونیستی باید به مطالبهای جهانی تبدیل شود. ملتها باید با فریاد و فشار بر حاکمان خود، این خواسته را به پیش ببرند. در حال حاضر دادگاههایی در سراسر جهان در حال رسیدگی به این پروندهها هستند، اما این روند باید سرعت بگیرد.
وی افزود: کشتارهای بیسابقهای که در غزه، لبنان، یمن، سوریه و حتی در داخل جمهوری اسلامی صورت گرفته، نشان از جنایات سیستماتیک رژیم صهیونیستی و متحدانش دارد. بخش عمده شهدای جنگ ۱۲ روزه ما نیز مردم بیدفاعی بودند که در خانههای خود هدف حملات پهپادی و موشکی قرار گرفتند، پس سران رژیم صهیونیستی به دلیل جنایات خود باید محاکمه شوند.
رشیدی در پایان با یادآوری کلام حضرت امیرالمؤمنین (ع) مبنی بر اینکه «هر کس شمشیر ستم را بیرون کشد، با همان شمشیر نابود خواهد شد.»؛ پس رژیم صهیونیستی دوام نخواهد داشت و خیانتها و جنایتهایش نهایتاً دامنگیر خودشان خواهد شد، اما پیش از آن، باید همه ملتها خواستار محکومیت جدی و محاکمه سران این رژیم باشند.
