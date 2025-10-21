  1. سلامت
هشدار؛ ابتلای نیمی از زنان بالای ۵۰ سال به پوکی استخوان

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت گفت: ۵۰ درصد از زنان بالای ۵۰ سال به پوکی استخوان مبتلا هستند.

جعفر جندقی، مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری مهر درباره وضعیت شیوع پوکی استخوان در کشور گفت: آمارهای ما مربوط به افراد بالای ۵۰ سال است. بر اساس داده‌های ملی، در مجموع حدود ۵۰ درصد زنان بالای ۵۰ سال دچار پوکی استخوان هستند. همچنین درصد قابل توجهی از مردان در سنین بالای ۵۰ تا ۷۰ سالگی نیز در معرض این بیماری قرار دارند. به‌طور کلی پوکی استخوان در زنان شایع‌تر و زودتر بروز می‌کند که علت آن تغییرات هورمونی دوران یائسگی است.

اصلاح سبک زندگی؛ راه مؤثر در کنترل پوکی استخوان

وی افزود: اگرچه بخشی از عوامل پوکی استخوان مانند ژنتیک، نژاد و جنس قابل تغییر نیست، اما با اصلاح سبک زندگی می‌توان تا حد زیادی روند بیماری را به تأخیر انداخت. سیگار، الکل، کم‌تحرکی و تغذیه نامناسب از مهم‌ترین عوامل قابل پیشگیری هستند.

تغذیه و ویتامین D؛ پایه سلامت استخوان‌ها

مدیرکل دفتر مدیریت بیماری‌های غیرواگیر وزارت بهداشت با تأکید بر نقش تغذیه در سلامت استخوان‌ها اظهار داشت: بدن برای ساخت و حفظ استخوان به مقادیر کافی کلسیم و ویتامین D نیاز دارد. دریافت این دو ماده از طریق تغذیه متعادل و قرار گرفتن در معرض نور خورشید ضروری است. علاوه بر آن، فعالیت‌های بدنی نظیر پیاده‌روی تند، نشستن و برخاستن از صندلی، یا تمرینات ساده فشار به دیوار از جمله ورزش‌هایی هستند که با وارد کردن فشار ملایم به استخوان، موجب تقویت و بازسازی آن می‌شوند.

وی ادامه داد: در کنار این فعالیت‌ها، انجام تمرینات تعادلی نیز اهمیت دارد. تمرین‌هایی مانند راه رفتن به عقب، تغییر جهت‌های کنترل‌شده یا حرکات ساده دست و پا، باعث تقویت عضلات تعادلی و کاهش خطر زمین‌خوردگی می‌شود.

جندقی در پایان با تأکید بر نقش دوران کودکی و جوانی در سلامت استخوان‌ها خاطرنشان کرد: حداکثر توده استخوانی بدن تا حدود ۳۰ سالگی شکل می‌گیرد؛ بنابراین تغذیه صحیح در کودکی و نوجوانی، به‌ویژه مصرف کافی لبنیات، منابع کلسیم و ویتامین D، در سلامت استخوان‌ها در سال‌های بعدی زندگی نقش اساسی دارد. با آموزش و آگاهی‌رسانی به‌موقع می‌توانیم پوکی استخوان را دیرتر و خفیف‌تر تجربه کنیم و کیفیت زندگی سالمندان را ارتقا دهیم.

      وقتی فتوا میدن گوشت خرچنگ حرامه نتیجه میشه این گوشت خرچنگ بله حرامه اما نه خرچنگ خوراکی بلکه خرچنگ هایی که مشکی هستند کنار ساحل راه می روند .. گوشت سفید خرچنگ خوراکی به خاطر وجود کلسیم و فسفر بالا برای استحکام استخوان هاست مصرف میشه . و اتفاقا بر خلاف ظاهر وقتی گوشت خارج میشه مثل ماهی می مونه ..من به فتوا کاری ندارم مهم سلامتی خودمه که ترجیح میدم از غذای مقوی پرخاصیت مفید که الان فصلشه استفاده کنم تا اینکه در سالمندی ۵۰ سال به بالا دچار پوکی استخوان بشم مصرف کننده انواع دارو
      لبنیات ایران نصفش آب قاطی داره و ۱۰۰ درصد خالص نیست . مگر لبنیات محلی تازه لبنیات نباید زنان همراه قرص آهن استفاده کنند چون اثر قرص آهن و برخی از مکمل های غذایی رومیبره برای جذب به بدن خنثی بی تاثیر می کنه .

