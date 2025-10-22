به گزارش خبرگزاری مهر، گردهمایی معاونین سوادآموزی سراسر کشور با حضور عبدالرضا فولادوند، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی، برگزار شد.

این نشست راهبردی با محوریت تبیین برنامه‌های عملیاتی، نحوه کلاس‌گذاری و تأمین نیروی انسانی، به بررسی تحولات آتی و رویکردهای نوین سازمان اختصاص یافت.

فولادوند در این گردهمایی بر ضرورت ایجاد تحولات ساختاری متناسب با شرایط زمانی در سازمان‌های پویا تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به اهمیت حقوق آموزش‌دهندگان، اطمینان خاطر داد که برنامه‌ها به گونه‌ای تدوین می‌شود که حق و حقوق این قشر زحمتکش تضییع نشود. سازمان و شخص وزیر آموزش و پرورش پیگیر تعیین وضعیت آموزش دهندگان هستند.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی از ایجاد تغییراتی در ساختار شغلی ناظرین خبر داد و اعلام کرد که نهضت سوادآموزی به «مدرسه» به عنوان خانه اصلی خود بازمی‌گردد و فعالیت‌های آن زیر نظر مدیران مدارس ابتدایی اداره می‌شود.

شفافیت، رکن اصلی فعالیت‌های آینده سازمان معرفی شد و فولادوند با یادآوری موفقیت‌های سال گذشته در افزایش میزان قبولی به واسطه پالایش مدارک و مستندات، بر ادامه این رویکرد تأکید کرد. این گردهمایی گامی مهم در راستای ارتقا کیفیت و کارایی برنامه‌های سوادآموزی می‌باشد.

استمرار فعالیت کلاس‌های سوادآموزی تحت مدیریت مدیران مدارس ابتدایی با نظارت معاونت سوادآموزی

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، کلاس‌های سوادآموزی از این پس تحت مدیریت مدیران مدارس ابتدایی و با نظارت مستقیم معاونت سوادآموزی ادارات کل آموزش و پرورش اداره خواهد شد و از این پس ابلاغ ناظران سابق وجاهت قانونی ندارد و مسئولیت نظارت بر اجرای کلاس‌ها بر عهده مدیران مدارس در شیفت دوم قرار گرفته است.

عبدالرضا فولادوند، رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور، در گردهمایی مشترک شورای معاونین وزارت و مدیران‌کل آموزش‌وپرورش سراسر کشور که به میزبانی استان اصفهان برگزار شد، ضمن قدردانی از تلاش‌های مدیران و مجریان حوزه سوادآموزی، از آغاز فصل تازه‌ای در بازنگری مأموریت‌ها و ساختار این سازمان خبر داد و با اشاره به مسیر تحول و بازتعریف مأموریت‌های نهضت سوادآموزی اظهار داشت: در یک سال گذشته، با حمایت‌های مقام عالی وزارت، مسیر تازه‌ای برای بازنگری در مأموریت‌ها، شفاف‌سازی ساختار و تثبیت نیروهای انسانی در این سازمان آغاز شده است.

وی افزود: در اساسنامه جدید، تعریف نوینی از مفهوم سواد که منطبق با مفاهیم بین‌المللی است، گنجانده شده و این اساسنامه هم‌اکنون در کمیسیون دولت مورد بررسی قرار دارد.

فولادوند با بیان اینکه به توصیه وزیر آموزش و پرورش، این سازمان در اسفندماه سال ۱۴۰۳ تفاهم‌نامه‌ای با معاونت آموزش ابتدایی امضا کرده است، گفت: بر اساس این تفاهم‌نامه، کلاس‌های سوادآموزی از این پس تحت مدیریت مدیران مدارس ابتدایی و با نظارت مستقیم معاونت سوادآموزی ادارات کل آموزش و پرورش اداره خواهد شد و از این پس ابلاغ ناظران سابق وجاهت قانونی ندارد و مسئولیت نظارت بر اجرای کلاس‌ها بر عهده مدیران مدارس در شیفت دوم قرار گرفته است.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور با اشاره به برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی دو هزار پایگاه آموزشی در سراسر کشور بیان کرد: در هر پایگاه، سه کلاس سوادآموزی فعال خواهد شد که مجموعاً شش هزار کلاس را در بر می‌گیرد.

وی ادامه داد: در سال‌های گذشته، حدود ۱۴۰۰ ناظر در استان‌ها این وظیفه را بر عهده داشتند که با اعتباری حدود ۴۰۰ میلیارد ریال در سال انجام می‌شد، اما با ساختار جدید، نظارت هدفمندتر، دقیق‌تر و با صرفه‌جویی مالی قابل‌توجهی صورت خواهد گرفت.

فولادوند با تأکید بر اهمیت نظارت مؤثر و مستمر گفت: برای نخستین بار، آمار و اطلاعات هویتی سوادآموزان به‌صورت کامل راستی‌آزمایی شده است؛ به‌گونه‌ای که در سال گذشته حدود ۳۴ درصد از اطلاعات هویتی سوادآموزان بازبینی و اصلاح شد و در همین راستا تصمیم گرفتیم فرآیند نظارت را به مدیران مدارس واگذار کنیم تا با دقت و مسئولیت‌پذیری بیشتر انجام شود.

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی کشور عنوان کرد: دستورالعمل کلاس‌گذاری سال ۱۴۰۴، در روزهای ۲۹ و ۳۰ مهرماه با حضور معاونین سوادآموزی سراسر کشور در تهران نهایی خواهد شد و ان‌شاءالله از نیمه آبان‌ماه، کلاس‌های سوادآموزی با سبک و شیوه‌ای نوین آغاز می‌شود.

وی ضمن قدردانی از همکاری‌های معاونین سوادآموزی استان‌ها و معاونت آموزش ابتدایی وزارت آموزش‌وپرورش خاطرنشان کرد: با اتکا به تجربه‌های ارزشمند گذشته و با همراهی مدیران دلسوز، گام‌های مؤثری در جهت تحول کیفی سوادآموزی، شفاف‌سازی داده‌ها و ارتقای عدالت آموزشی در کشور برداشته خواهد شد.