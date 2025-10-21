علی اکبر قربانلو در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه رستوران‌ها و فروشگاه‌های بین راهی شاهرود مورد پایش و بازرسی قرار گرفتند، ابراز داشت: در این بازدیدها وضعیت بهداشتی و زیست محیطی واحدها نظارت شدند.

وی با بیان اینکه در این بازدیدها دادستان شاهرود نیز حضور داشت، افزود: تعداد چهار واحد متخلف به دلیل عدم رعایت موارد فوق به دستور دادستان پلمب شدند.

رئیس اداره محیط زیست شاهرود با بیان اینکه این بازدیدها در معیت اداره راه، کارشناسان بهداشت، دامپزشکی و شهرداری انجام گرفت، ابراز داشت: در این خصوص پرونده تشکیل و برای رسیدگی به دادستانی ارجاع داده شده است.

قربانلو در ادامه تصریح کرد: رفع پلمپ این واحدها منوط به پاکسازی کامل محیط، رفع آلودگی‌ها و رعایت الزامات بهداشتی و زیست‌محیطی در محل است.

وی افزود: این نظارت‌ها به منظور تأمین سلامت شهروندان با همراهی دستگاه‌ها و نهادهای اجرایی مستمر ادامه دار خواهد بود.