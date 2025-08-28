علی اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه پاکسازی محدوده کمربندی شاهرود از شهرک صنعتی تا جنوب شهرک فدک انجام گرفت، ابراز داشت: این طرح عملیات جمع‌آوری و پاکسازی نخاله‌های ساختمانی از حریم کمربندی شاهرود بود.

وی با بیان اینکه این اقدام در راستای زیباسازی سیمای شهری و حفظ محیط‌زیست انجام شد، افزود: سازمان مدیریت پسماند شهرداری شاهرود نیز در این طرح مشارکت داشته است.

رئیس اداره محیط زیست شاهرود با بیان اینکه انجام این طرح در هفته دولت نشان‌دهنده عزم جدی دستگاه‌های اجرایی برای خدمت به مردم است، ابراز داشت: توجه ویژه به سلامت شهروندان و محیط‌زیست همواره در اولویت است.

قربانلو با تاکید بر اینکه رهاسازی نخاله‌های ساختمانی در طبیعت نه‌تنها چهره شهر را نازیبا می‌کند، تصریح کرد: این اقدام تهدیدی جدی برای محیط‌زیست و منابع طبیعی به شمار می‌رود.

وی مشارکت دستگاه‌های اجرایی و همراهی مردم را اثر گذار در تحقق اهداف زیست محیطی دانست و افزود: از شهروندان خواهشمندیم نخاله‌های ساختمانی خود را فقط در محل‌های تعیین‌شده توسط شهرداری تخلیه کنند.