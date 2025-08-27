  1. استانها
  2. سمنان
۵ شهریور ۱۴۰۴، ۲۳:۲۰

پاکسازی حومه شهر شاهرود توسط بانوان دوستدار طبیعت

پاکسازی حومه شهر شاهرود توسط بانوان دوستدار طبیعت

شاهرود- رئیس محیط زیست شاهرود از پاکسازی حومه شهر شاهرود توسط بانوان دوستدار طبیعت خبر داد.

علی اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از پاکسازی حومه شهر شاهرود توسط بانوان دوستدار طبیعت همزمان با بعد از ظهر چهارشنبه خبر داد و ابراز کرد: در این برنامه که مقارن با گرامیداشت هفته دولت و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و ارتقای مشارکت‌های مردمی برگزار شد، بانوان علاقه‌مند به محیط‌زیست با حضور در حاشیه شهر، اقدام به جمع‌آوری زباله‌ها و پسماندهای رهاشده در طبیعت کردند.

وی با قدردانی از این حرکت ارزشمند اجتماعی، مشارکت مردم به‌ویژه بانوان را در فعالیت‌های زیست‌محیطی بسیار مؤثر دانست و افزود: این‌گونه اقدامات علاوه بر کمک به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی عمومی و حساس‌سازی جامعه نسبت به ضرورت حفاظت از طبیعت دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شاهرود در ادامه تأکید کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه حفظ محیط‌زیست، نیازمند همیاری و همکاری همه اقشار جامعه است و بانوان می‌توانند به عنوان الگوی خانواده و جامعه، تأثیر بسزایی در نهادینه کردن رفتارهای زیست‌محیطی ایفا کنند.

کد خبر 6572718

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها