علی اکبر قربانلو در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از پاکسازی حومه شهر شاهرود توسط بانوان دوستدار طبیعت همزمان با بعد از ظهر چهارشنبه خبر داد و ابراز کرد: در این برنامه که مقارن با گرامیداشت هفته دولت و با هدف ترویج فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست و ارتقای مشارکت‌های مردمی برگزار شد، بانوان علاقه‌مند به محیط‌زیست با حضور در حاشیه شهر، اقدام به جمع‌آوری زباله‌ها و پسماندهای رهاشده در طبیعت کردند.

وی با قدردانی از این حرکت ارزشمند اجتماعی، مشارکت مردم به‌ویژه بانوان را در فعالیت‌های زیست‌محیطی بسیار مؤثر دانست و افزود: این‌گونه اقدامات علاوه بر کمک به کاهش آلودگی‌های زیست‌محیطی، نقش مهمی در آگاهی‌بخشی عمومی و حساس‌سازی جامعه نسبت به ضرورت حفاظت از طبیعت دارد.

رئیس اداره حفاظت محیط‌زیست شهرستان شاهرود در ادامه تأکید کرد: فرهنگ‌سازی در زمینه حفظ محیط‌زیست، نیازمند همیاری و همکاری همه اقشار جامعه است و بانوان می‌توانند به عنوان الگوی خانواده و جامعه، تأثیر بسزایی در نهادینه کردن رفتارهای زیست‌محیطی ایفا کنند.