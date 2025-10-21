به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال دختران جوان ایران امروز ۲۹ مهر از ساعت ۱۰ به وقت محلی در دومین دیدار خود از بازی‌های آسیایی جوانان مقابل ازبکستان به میدان رفت و با نتیجه ۲۷ بر ۲۴ به برتری رسید.

ملی‌پوشان ایران در نیمه اول، بازی را خوب شروع کردند. آنها ۳ بر صفر پیشتاز بودند و حتی تا دقیقه ۶ دروازه‌ ایران باز نشد. هرچند ازبکستان در اواسط نیمه اول پیش افتاد اما دختران ایران خیلی زود آن را جبران کردند و توانستند با نتیجه ۱۲ بر ۱۱ نیمه اول را با برد از زمین خارج شوند.

آنها در نیمه دوم هم بازی را تحت کنترل داشتند و توانستند با نتیجه ‌۲۷ بر ۲۴ به برتری برسند.

زهرا افشاری دروازه‌بان تیم ملی با سیوهای خود نقش موثری در برتری تیم داشت.

در رقابت‌های بخش دختران تیم‌های ایران، چین، هند، قزاقستان، هنگ کنگ، ازبکستان و تایلند به صورت دوره‌ای با یکدیگر برای کسب مدال رقابت می‌کنند.

تیم ملی دختران ایران روز گذشته نیز با نتیجه ۳۹ بر ۲۶ یک برد تاریخی برابر چین ثبت کرد. حال آنها باید در سومین دیدارشان یک مهر از ساعت ۱۴ به وقت محلی به مصاف قزاقستان بروند.

نتایج و برنامه کامل تیم ملی دختران ایران در بازی‌های آسیایی جوانان بحرین ۲۰۲۵:



ایران ۳۹ - چین ۲۶

ایران - ازبکستان

جمعه ۲ آبان:

ایران - قزاقستان ساعت ۱۴:۳۰

دوشنبه ۵ آبان:

ایران - تایلند ساعت ۱۱:۰۰

سه‌شنبه ۶ آبان:

ایران - هند ساعت ۱۵:۰۰

۵ شنبه ۸ آبان:

ایران - هنگ کنگ ساعت ۱۳:۳۰

ثنا فتوحی بافقی، ریحانه حسینی، سارینا رستمی، پریسان احمدی خسروی، زهرا افشاری، فاطمه الفت‌نیا، هستی شیخعلی‌زاده، فاطمه بهزادی‌مقدم، ملیکا صفی‌خانی، هستی آریان‌فر، تینا خوش‌نژاد ایرانی، آسمان بدوی، آرزو طالعی بافقی، نگار باباصفری، دینا درخشان‌مهر و دیانا رضایی بازیکنان تیم ملی هندبال ایران در این بازی‌ها است.

مریم رضائیان، عزت‌الله رزمگر، خدیجه قانع، شیدا فلاحی و اکرم حبیب‌لو نیز کادر تیم ملی هندبال دختران ایران را تشکیل می‌دهند.

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز می‌شود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین ادامه دارد.