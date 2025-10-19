نخستین پیروزی تیم هندبال پسران ایران برابر تایلند رقم خورد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال جوانان پسر ایران امروز یکشنبه ۲۷ مهرماه و در نخستین بازی خود در سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان از ساعت ۱۵:۳۰ به وقت تهران به مصاف تایلند رفت و این تیم را با نتیجه ۱۲-۴۲ درهم کوبید تا گام اول خود را محکم بردارد.
تیم ملی ایران که یکی از مدعیان قهرمانی در این رقابتها به شمار میرود، در این دیدار که در سالن «امالحصم» منامه برگزار شد در نیمه نخست با برتری ۲۰ بر ۳ به رختکن رفت. بازیکنان ایران در نیمه دوم نیز با برتری ۱۲-۴۲ به مسابقه پایان دادند و اولین پیروزی را در این رویداد ثبت کردند.
در دو دیدار دیگر قبل از بازی ایران و در بخش پسران، چین ۲۵-۴۰ امارات متحده عربی را شکست داد و مالدیو ۷ - ۷۱ نتیجه را به عربستان سعودی واگذار کرد. در دیگر دیدارهای روز نخست، عصر امروز کویت با قزاقستان و هنگ کنگ با بحرین دیدار میکنند.
تیم ملی هندبال جوانان ایران فردا استراحت میکند و روز سهشنبه در دومین دیدار خود در مرحله مقدماتی این بازیها چین را پیش رو دارد.
سومین دوره بازیهای آسیایی جوانان ۳۰ مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه بطور رسمی آغاز میشود و تا ۹ آبان به میزبانی بحرین برگزار خواهد شد، اما مسابقات رشته هندبال و چند رشته دیگر از امروز آغاز شد.
