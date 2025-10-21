به گزارش خبرنگار مهر، تیم ملی هندبال پسران جوان ایران امروز سه شنبه ۲۹ مهر از ساعت ۱۶:۰۰ به وقت محلی در دومین مسابقه خود از بازی‌های آسیایی جوانان بحرین برابر چین به میدان رفت. پسران تیم ملی ایران با نتیجه ۲۰ بر ۱۷ از سد چین گذشتند

روز گذشته نیز دختران هندبال ایران توانستند چین قهرمان آسیا را شکست داده و به یک برد تاریخی برابر این تیم برسند.

نیمه نخست این دیدار که در سالن «ام‌الحصم» منامه برگزار شد بسیار پر برخورد و پایاپای پیگیری شد و در پایان هر دو تیم با نتیجه ۹ بر ۹ مساوی از زمین خارج شدند.

پسران هندبال ایران در نیمه دوم نیز با تمام توان جنگیدند تا در نهایت با برتری ۲۰ بر ۱۷ به دومین پیروزی خود برسند.

تیم ملی هندبال پسر ایران که در این مسابقات با تایلند، چین، قزاقستان، امارات و کویت همگروه هستند بعد از دو برد برابر تایلند و چین روز پنجشنبه یک آبان به مصاف قزاقستان خواهند رفت.

پدرام پرماه، حسن جودکی، عرشیا جاویدی، شاهرخ علیزاده، امیرحسن پنهانه، مهدی جمالی، احمد قنبری، صالح حسه‌زاده، پارسا بابا پور، سیدمحمد کشاورز، امیرحسین نیک‌اقبال، شایان سوسنی، محمدطاها ابراهیم خانلری، محمد طاها فتاحی، سیددانیال میرحسینی، مهدی احمدی‌فر، محمدحسین کمالی بازیکنان اعزامی به این مسابقات هستند.

همچنین عزیزاله نوربهبهانی، ایرج رضایی، نصراله خواجه‌گیری، علیرضا خانی و رضا سرسنگی کادر فنی تیم ملی را تشکیل می‌دهند.

برنامه و نتایج تیم ملی هندبال ایران در بازی‌های آسیایی بحرین:

ایران ۴۲ – تایلند ۱۲

ایران ۲۰ – چین ۱۷

پنجشنبه ۱ آبان

ایران – قزافستان ساعت ۱۴:۳۰

جمعه ۲ آبان

ایران – امارات متحده عربی ۲۰:۳۰

یکشنبه ۴ آبان

ایران – کویت ساعت ۱۷:۳۰

سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان 30 مهر با برگزاری مراسم افتتاحیه به طور رسمی آغاز می‌شود و تا 9 آبان به میزبانی بحرین برگزار ادامه دهد.