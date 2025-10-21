افشاری: خسته بودیم، اما با تمام وجود جنگیدیم

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا افشاری دروازه‌بان تیم ملی هندبال دختران ایران پس از پیروزی مقابل تیم ملی ازبکستان در سومین دوره بازی‌های آسیایی جوانان به میزبانی بحرین گفت: روز گذشته ازبکستان بازی راحتی داشت و پیروز میدان شده بود. با توجه به بازی راحتی که داشتند، بدن آن‌ها آماده‌تر بود. تیم ازبکستان تیم خیلی خوبی بود اما بازیکنان ما با خستگی بازی کردند. اگر در شرایط بهتری بودیم، قطعاً نتیجه بهتری می‌گرفتیم. با همه وجود بازی کردیم و خدا را شکر که پیروز شدیم. همه برای ایران و مردم ایران جنگیدیم.

او در ادامه درباره پیروزی تاریخی تیم ملی هندبال دختران ایران برابر چین عنوان کرد: اولین بار بود که برابر چین به برتری می‌رسیدیم. برای ما خیلی ارزشمند بود و ارزشمندتر اینکه با اختلاف پنج گل آن‌ها را شکست دادیم. بازی مقابل چین، بازی سختی بود. چین قهرمان آسیاست و ما بازی دشواری برابر آن‌ها داشتیم. دیر به بحرین رسیدیم ولی با این حال موفق به پیروزی مقابل چین شدیم، علی‌رغم اینکه زمان ریکاوری کوتاهی داشتیم.

دروازه‌بان تیم ملی هندبال ایران درباره بازی بعدی مقابل قزاقستان خاطرنشان کرد: پس‌فردا با قزاقستان بازی داریم. امیدواریم نتیجه خوبی بگیریم. زمان لازم برای ریکاوری داریم، خیلی آماده‌ایم و با تمام وجود می‌جنگیم.