به گزارش خبرگزاری مهر، حسین اوجاقی رئیس سازمان ورزش شهرداری تهران در پنجاه و یکمین نشست کمیسیون فرهنگی و اجتماعی مجمع شهرداران کلانشهرها و مراکز استان‌های ایران افزود: ورزش یکی از موضوعاتی است که در مقولات اجتماعی و فرهنگی می‌تواند مردم را گرد یک‌دیگر آورد. سازمان ورزش شهرداری تهران نیز از طریق اماکن ورزشی شرایط را برای تفریح و آموزش ورزش به شهروندان فراهم می‌کند.

وی با اشاره به اینکه مهم‌ترین کاری که انجام می‌دهیم تعریف رویداد برای شهروندان است، اظهار داشت: بخشی از این رویدادها مرتبط با حوزه تفریحات است و مواردی مانند همایش‌های پیاده‌روی خانگی کوهنوردی و… را با مخاطبین مختلف در رده‌های سنی متفاوت شامل می‌شود.بخشی دیگر از رویدادها نیز مانند قهرمان شهر مسابقه محور است.

وی افزود: در تلاشیم با برگزاری این مسابقات شرایط قهرمانی را در یک رشته خاص ورزشی برای سدها یا هزاران نفر در مناطق و محلات شهر تهران ایجاد بکنیم.

اوجاقی در ادامه گفت: در سازمان ورزش سامانه‌ای را پیاده کردیم که بالغ بر ۱ میلیون و ۸ هزار نفر در آن ثبت‌نام کردند. با هماهنگی تمام نهادها و سازمان‌های شهرداری و خارج از شهرداری در ۱۰ رشته برای بانوان و آقایان مسابقات برگزار شد. این رشته‌ها عمدتاً رشته‌هایی هستند که قابلیت همگانی دارند مثل آمادگی جسمانی، دوومیدانی، پینگ‌پنگ و.. پس از آن این مسابقات تبدیل شد به رویداد «شهر قهرمان» و مسابقات در ۷ رشته ورزشی آقایان و بانوان بین کلانشهرها برگزار شد و تهران نیز میزبان کلانشهرها بود که در نهایت اختتامیه آن (مسابقات داخلی شهر تهران) و شهر قهرمان (۱۵ کلان‌شهری که حضور داشتند) نیز برگزار شد.

وی افزود: رویکرد جدیدمان بر اساس مسجد محوری و قرارگاه تعلیم و تربیت معاونت اجتماعی و فرهنگی شهرداری تهران تنظیم شده است و مبتنی بر آن کار را جلو می‌بریم. اگر بتوانیم مدارس، مساجد و اماکن ورزشی را با یک‌دیگر پیوند دهیم کار به نحو احسن انجام خواهد شد.

اوجاقی با اشاره به اینکه در حال حاضر بر روی موضوع برگزاری مسابقات کارکنان و پرسنل شهرداری تاکید خواهیم داشت، مطرح کرد: برای اولین‌بار مسابقات شهروندی کلانشهرها را در اواخر سال گذشته برگزار شد. مسابقه‌ای که مغفول مانده است، مسابقات پرسنل شهرداری‌ها است که مورد مطالبه تمام عزیزان در شهرداری‌های مختلف است. پیشنهاد ما این است که این مسابقات در ۴ رشته ورزشی آقایان و ۴ رشته ورزشی بانوان برگزار و ۸ کلانشهر میزبان این مسابقات شوند.

وی با تاکید بر اینکه اولین دوره «شهر قهرمان» را به صورت متمرکز برگزار کردیم و در آن نمایندگی از ۱۵ کلانشهر شرکت کردند، خاطرنشان کرد: در سال جدید به سمت برگزاری مسابقات پایتخت‌های آسیایی خواهیم رفت.

وی در ادامه اظهار داشت: نکته قابل توجه این است که امسال با رویکرد مساجد کار را دنبال خواهیم کرد و از ظرفیت مساجد نیز برای برگزاری مسابقات استفاده می‌شود.

اوجاقی در پایان گفت: برگزاری مسابقات با جامعه مخاطب بالای یک میلیون نفر کار بسیار سختی است. با رویکرد مسجد محوری می‌توانیم به راحتی این کار را در شهر تهران انجام دهیم.