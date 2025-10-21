صلواتی: سقف پل شرقی شهدای دانشجو نجف آباد در ۲۴ ساعت احداث شد

علیرضا صلواتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: انجام این حجم از بتن‌ریزی در مدت کوتاه، با هدف تسریع در تکمیل تقاطع و افزایش ایمنی عبور و مرور در محورهای منتهی به دانشگاه آزاد اسلامی و کمربندی نجف‌آباد انجام شد.

به گفته وی، این عملیات با برنامه‌ریزی دقیق، هماهنگی تیم‌های اجرایی و استفاده از تجهیزات مناسب به اجرا درآمد.

مجری کل طرح‌های زیربنایی استان اصفهان افزود: پروژه شهدای دانشجو که در سال گذشته با پیشرفت کندی همراه بود، طی ماه‌های اخیر با تلاش شبانه‌روزی عوامل اجرایی و حمایت مسئولان شهرستان، شتاب قابل‌توجهی پیدا کرده است. مرحله بعد، بتن‌ریزی سقف پل غربی خواهد بود و با پایان آن، عمده عملیات ابنیه پروژه تکمیل می‌شود.

وی ادامه داد: با برنامه زمان‌بندی دقیق، اجرای طرح با سرعت مطلوب ادامه دارد و در آینده نزدیک شاهد بهره‌برداری از این پروژه مهم شهری خواهیم بود.

صلواتی تأکید کرد: تأمین به‌موقع منابع مالی نقش تعیین‌کننده‌ای در ادامه روند پروژه دارد؛ امیدواریم با همراهی مسئولان شهرستان و نمایندگان محترم، تزریق اعتبارات لازم انجام شود و دستگاه‌های مرتبط، به‌ویژه در خصوص جابجایی دکل برق در ورودی زیرگذر، همکاری لازم را برای تسریع در تکمیل پروژه داشته باشند.

مجری کل طرح‌های زیربنایی استان اصفهان افزود: پروژه تقاطع غیرهمسطح شهدای دانشجو نجف‌آباد یکی از طرح‌های مهم ترافیکی غرب استان است که با بهره‌برداری از آن، کاهش بار ترافیکی، افزایش ایمنی تردد و ساماندهی ورودی‌های شهر محقق خواهد شد.