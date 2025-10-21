احداث راه روستایی در چهارمحال و بختیاری چقدر هزینه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید خدابخشی، مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای استان چهارمحال و بختیاری گفت: احداث هر کیلومتر راه روستایی شامل عملیات بهسازی، زیرسازی، تکمیل بیس، احداث پلها، دیوارهها و اجرای آسفالت است و هزینه بالایی دارد.
خدابخشی اظهار کرد: شرایط ویژه جغرافیایی و کوهستانی استان باعث میشود حمل مصالح سخت و پرهزینه باشد و استفاده از بلدوزر و دستگاههای سنگین برای بازگشایی راهها زیرساختها را تخریب کند. همچنین استفاده از شن و نمک برای مقابله با یخبندان، آسفالتها را سریعتر مستهلک میکند و نیاز به روکش مجدد دارد.
وی ادامه داد: روکش آسفالت یک کیلومتر راه روستایی بهتنهایی بین ۲ تا ۲.۵ میلیارد تومان و در راههای اصلی ۳ تا ۳.۵ میلیارد تومان هزینه دارد.
مدیرکل راهداری از مردم خواست هنگام تردد در محورهای در حال تعمیر یا احداث، با راهداران همکاری کنند تا پروژهها با سرعت و ایمنی بیشتری انجام شود.
وی در پایان گفت: هر کیلومتر راه روستایی بین ۷ تا ۸ میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد و شرایط جغرافیایی و یخبندان، هزینههای نگهداری را دو چندان میکند.
