علیرضا پورشکوری کارگردان انیمیشن کوتاه «هدیهای برای فردا» که به چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران راه یافته است در گفتگو با خبرنگار مهر درباره موضوع این انیمیشن توضیح داد: «هدیهای برای فردا» یک اثر کوتاه است که محوریت موضوعی آن درباره اهمیت آرامش و امنیت زنان در خانواده است. این انیمیشن میگوید که اگر قرار است تا خانه خانه باشد و خانواده هویت خود را حفظ کند، باید امنیت خاطر زنان پایدار بماند. کل کار حدود یک دقیقه است و در تولید آن از پتانسیل گرافیک و انیمیشن بهره بردهایم. گرافیک زبانی موجز است و به ما اجازه میدهد تا با کمترین المانها حرف خود را بیان کنیم و با کمترین زمان و متریال تصویری کار را پیش ببریم. فیلم چندان قصهگو نیست پس ما فضاسازیای ترتیب دادیم که با اشاره و نمادپردازی مخاطب را متوجه خطری کنیم که زیباییهای درون خانه را مورد تهدید قرار داده است. روی نقاشیهای دیوار منزل مانور دادیم؛ جایی که سایهای سیاه به یک تهدید بدل شده و درخت شروع به حمایت از موجود ظریف یک نقاشی دیگر میکند تا در نهایت آرامش به خانه باز گردد.
وی در رابطه با تکنیک اجرایی این اثر بیان کرد: تکنیک اجراییای که به کار بردیم تلفیقی از انیمیشن ۲ بعدی و ۳ بعدی است. فضای کار به صورت ۳ بعدی است اما انیمیتها و متحرکسازیها همه به شکل فریم به فریم و ۲ بعدی انجام شده است. ما در این انیمیشن به سمت واقعگرایی پیش رفتیم. در جشنواره دوسالانه انیمیشن تهران که در آن جایزه مقام نخست را بردیم داوران متوجه نشدند که کار ۳ بعدی است و گمان کردند که ساخته شده و فیلم گرفته شده است. این کار سفارش داده شده بود و هدف این بود که بر آرامش خاطر زنان و جایگاه اجتماعی آنان تاکید کنیم. در آغاز قصد داشتیم تا مستقیم کار کنیم اما بعد به سمت نمادگرایی پیش رفتیم.
هرچقدر که یک اثر مخاطب آزادتری داشته باشد بیشتر دیده میشود
پورشکوری درباره ظرفیت فیلم کوتاه در جهان امروز گفت: فکر میکنم که اتفاقا دنیای امروز بیشتر به سمت کارهای کوتاه و موجز میرود. امروز مخاطب و سلایق به این سو رفته که حوصله کارهای بلند و طولانی را ندارد و به قالبهای مختصرتر و مفیدتر گرایش پیدا کرده است، مانند اتفاقی که در مجازی رخ میدهد. پس قالبهای مختصر و کپسولی ظرفیت این را دارند که انتقال پیام را انجام دهند و فکر میکنم علت اینکه این دست آثار در ایران کمتر دیده میشود، وضعیت انتشار است. شاید تلویزیون و فضای مجازی باید در این عرصه گام بردارند. البته گاهی هم آنقدر فضای آثار هنری میشود که دیگر نمیتواند با مخاطب عام ارتباط برقرار کند. هرچقدر که یک کار مخاطب آزادتری داشته باشد در دیده شدنش مؤثرتر است.
کارگردان انیمیشن «هدیهای برای فردا» در پایان با اشاره به وضعیت امسال جشنواره فیلم کوتاه تهران اظهار کرد: فکر میکنم جشنواره امسال تا به اینجای کار تیم برگزارکننده بسیار منظمی داشته است. بسیاری از جشنوارهها دچار عجله و آشفتگی هستند اما این جشنواره تا اینجا هماهنگی و نظم ستودنیای داشته است. البته هنوز فیلمها را ندیدهام. نمونه چنین چیزی را که در آن اطلاعرسانیها صحیح است و برخوردها محترمانه صورت میگیرد در جشنوارههای خارجی دیدهام اما متأسفانه در جشنوارههای داخلی خیلی وقتها اوضاع بههم ریخته است.
چهل و دومین جشنواره فیلم کوتاه تهران به دبیری بهروز شعیبی تا دوم آبان ادامه دارد.
