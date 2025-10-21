به گزارش خبرگزاری مهر، «سازمان فناوریهای نوین و نوآوری شهری شهرداری تهران» با همکاری «پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران» با هدف توسعه اقتصاد دانشبنیان و ایجاد بستری مناسب برای شناسایی تولیدات خلاقانه و نوآوری داخلی در حوزه فناورییهای نوین شهری و در جهت بهبود فرایندها و حل چالشهای موجود در سه حوزه نوآوری در خدمات مالی (فینتک) حمل و نقل / ترافیک و خدمات شهری، اولین دوره از رویداد سیتکس (سیمرغ تهران آیندهساز) را برگزار میکند.
رویداد سیتکس با هدف ایجاد بستری مناسب برای شناسایی و حمایت از تولیدات خلاقانه و نوآورانه داخلی در حوزه فناوریهای نوین شهری طراحی شده است. این رویداد به دنبال بهبود فرآیندها و حل چالشهای موجود در سه محور اصلی زیر است:
۱. نوآوری در خدمات مالی (فینتک): ارائه راهکارهای نوین برای بهینهسازی خدمات مالی در سطح شهر.
۲. خدمات شهری و رفاه شهروندی: ارتقای کیفیت زندگی شهروندان در حوزههای نظیر زیباسازی، مدیریت بحران، پسماند و فضای سبز، پروژههای عمرانی و … از طریق فناوریهای نوآورانه.
۳. حمل و نقل و ترافیک: ارائه ایدههای خلاقانه برای مدیریت و بهبود سیستم حمل و نقل شهری.
شرایط لازم جهت حضور شرکتهای متقاضی در رویداد به شرح زیر میباشد: دارا بودن حداقل سه محصول با سطح بلوغ فناوری ۷ (TRL۷) به بالا در سبد محصولات؛ فروش رسمی حداقل ۵ میلیارد تومان در سال منتهی به فراخوان؛ دارا بودن ساختار سازمانی مدون و دارا بودن حداقل ۵ نیرو در بخش تحقیق و توسعه.
شایان ذکر است برگزیدگان این رویداد میتوانند از فرصت جوایز نقدی و تسهیلات شهرداری تهران برای توسعه محصولات بعدی خود بهرهمند گردند.
شرکتها و تیمهای علاقهمند به شرکت در اولین رویداد سیتکس میتوانند تا تاریخ ۲۰ آبانماه ۱۴۰۴ طرحهای خود را ارسال نمایند.
برای ثبتنام و کسب اطلاعات تکمیلی، به وبسایت رسمی رویداد به نشانی citex.city مراجعه فرمائید. همچنین، راههای ارتباطی زیر برای پشتیبانی و پاسخ به سوالات در نظر گرفته شده است:
تلفن ثابت: ۰۲۱۸۸۴۸۶۴۹۳
تلفن همراه: ۰۹۰۲۵۵۵۵۴۸۲
