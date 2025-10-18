به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان فناوری‌های نوین و نوآوری‌های شهری شهرداری تهران با همکاری پارک علم و فناوری شهری شهرداری تهران با هدف توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ایجاد بستری مناسب برای شناسایی تولیدات خلاقانه و نوآوری داخلی در حوزه فناوری‌های نوین شهری و در جهت بهبود فرایندها و حل چالش‌های موجود در سه حوزه نوآوری در خدمات مالی (فین‌تک) حمل و نقل / ترافیک و خدمات شهری اولین دوره از رویداد سیتکس (سیمرغ تهران آینده‌ساز) را برگزار می‌کند.

رویداد سیتکس با هدف ایجاد بستری مناسب برای شناسایی و حمایت از تولیدات خلاقانه و نوآورانه داخلی در حوزه فناوری‌های نوین شهری طراحی شده است. این رویداد به دنبال بهبود فرآیندها و حل چالش‌های موجود در سه محور اصلی زیر است:

۱. نوآوری در خدمات مالی (فین‌تک): ارائه راهکارهای نوین برای بهینه‌سازی خدمات مالی در سطح شهر

۲. خدمات شهری و رفاه شهروندی: ارتقای کیفیت زندگی شهروندان از طریق فناوری‌های نوآورانه

۳. حمل و نقل و ترافیک: ارائه ایده‌های خلاقانه برای مدیریت و بهبود سیستم حمل و نقل شهری

شرایط لازم جهت حضور شرکت‌های متقاضی در رویداد به شرح زیر است:

الف) دارا بودن حداقل سه محصول با سطح بلوغ فناوری 7 (TRL7) به بالا در سبد محصولات

ب) فروش رسمی حداقل ۵ میلیارد تومان در سال منتهی به فراخوان

ج) دارا بودن ساختار سازمانی مدون و دارا بودن حداقل ۵ نیرو در بخش تحقیق و توسعه

شایان ذکر است، برگزیدگان این رویداد می‌توانند از فرصت جوایز ۱۸۰ میلیارد ریالی و همچنین تسهیلات ۵۰۰ میلیارد ریالی شهرداری تهران برای توسعه‌ی محصولات بعدی خود بهره‌مند شوند.

شرکت‌ها و تیم‌های علاقه‌مند به شرکت در اولین رویداد سیتکس می‌توانند تا تاریخ ۲۰ آبان‌ماه ۱۴۰۴ طرح‌های خود را ارسال کنند.

برای ثبت‌نام و کسب اطلاعات تکمیلی، به وب‌سایت رسمی رویداد به نشانی citex.city مراجعه فرمائید. همچنین، راه‌های ارتباطی زیر برای پشتیبانی و پاسخ به سوالات در نظر گرفته شده است:

تلفن ثابت: ۰۲۱-۸۸۴۸۶۴۹۳

تلفن همراه: ۰۹۰۲۵۵۵۵۴۸۲

ایمیل: info@citex.city

این فراخوان جهت اطلاع‌رسانی حداکثری به معاونت علمی و اقتصادی دانش‌بنیان ریاست جمهوری، دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری سراسر کشور نیز ارسال شده است.