تقاضای احداث نیروگاه خورشیدی در مرکزی به بیش از ۱۲ هزار مگاوات رسید

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی پیش از ظهر سهشنبه در نشست خبری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی و مدیران کل ستادی و اجرایی مرتبط با اصحاب رسانه اظهار کرد: استان مرکزی با پوشش ۴۶۵ فیدر فشار متوسط و برقرسانی به ۱۶۵ روستا، بیش از ۸۴۰ هزار مشترک دارد.
وی افزود: شبکه توزیع برق شامل بیش از ۲۲ هزار کیلومتر خطوط فشار متوسط و ضعیف و ۲۱ هزار ترانسفورماتور فعال است.
محمودی با بیان اینکه تقاضای احداث نیروگاه خورشیدی در استان مرکزی به بیش از ۱۲ هزار مگاوات رسیده است، افزود: تا ۸۵ درصد مصرف برق استان مرکزی به بخشهای صنعت و کشاورزی اختصاص دارد و ۲۰ مشترک بزرگ صنعتی با مصرف بیش از ۷ مگاوات، در مجموع حدود ۲۲۰۰ مگاوات تقاضا دارند در حالی که ظرفیت تولید این استان حتی با نیروگاههای تجدیدپذیر به ۱۴۰۰ مگاوات نمیرسد.
متوسط تولید برق در مرکزی ۱۸۳۰ کیلوواتساعت در سال است
مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی گفت: میانگین تولید برق هر کیلووات ظرفیت نصبشده در کشور حدود یک هزارو ۴۵۰ کیلوواتساعت است اما در این استان به یک هزار و ۸۳۰ کیلوواتساعت رسیده که ناشی از شرایط اقلیمی و زاویه تابش مناسب خورشید است.
وی افزود: ظرفیت عبور بار شبکه برق استان مرکزی به ۷۲۰۰ مگاوات رسیده که حتی برخی استانهای بزرگ کشور چنین ظرفیتی ندارند.
محمودی تصریح کرد: این شرایط استان مرکزی را به مقصد اصلی سرمایهگذاران داخلی برای توسعه نیروگاههای خورشیدی تبدیل کرده است.
وی ادامه داد: با هماهنگی دستگاههای اجرایی تاکنون پنج هزار و ۷۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه صادر شده و هماکنون ۲۴۰ مگاوات ظرفیت خورشیدی به بهرهبرداری رسیده است.
محمودی تاکید کرد: استفاده از زمینهای مناسب منابع طبیعی و ایجاد مشوقهایی نظیر امکان احداث نیروگاه روی زمینهای فاقد آب، از جمله اقدامات راهبردی در این حوزه بوده است.
محمودی افزود گفت: تولید برق از منابع پاک ضمن کاهش آلایندهها و مصرف آب، بهعنوان یک مسئولیت اجتماعی، استان مرکزی را پیشتاز انرژی خورشیدی کشور معرفی میکند.
