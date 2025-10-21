ابک: ۲۴۰ مگاوات انرژی خورشیدی به شبکه مرکزی متصل شده است

به گزارش خبرنگار مهر، قدرت اله ابک بعدازظهر سه شنبه در نشست خبری معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی و مدیران کل ستادی و اجرایی مرتبط با اصحاب رسانه اظهار کرد: استان مرکزی با ظرفیت تبادل ۷۲۰۰ مگاوات، از پیشتازان کشور در تولید و انتقال برق است.
وی افزود: هدفگذاری ۵۰۰ مگاوات انرژی خورشیدی در این استان تا پایان سال جاری محقق خواهد شد.
ابک تصریح کرد: تنها محدودیت موجود، کمبود ترانسفورماتور بوده که به دلیل پیشتازی این استان در اجرای پروژهها ایجاد شده است.
وی ادامه داد: برق خورشیدی باید به ۲۵۰ فیدر باقیمانده متصل شود تا مشکل ناترازی انرژی برطرف شده و قطعی برق برای مشترکین کاهش یابد.
ابک افزود: در حال حاضر ۴۵۶ فیدر فعال در این استان وجود دارد که حدود ۱۰۰ فیدر شهری به دلیل محدودیت فنی امکان نصب نیروگاه ندارند.
وی گفت: تمام اراضی اختصاصیافته بهصورت اجاره واگذار شده بطوریکه بهرهبرداران مالک زمین نخواهند بود و قراردادها چهارماهه است که در صورت تأخیر، زمین بازپسگیری میشود.
ابک تأکید کرد: با برنامهریزیهای انجام شده و مشارکت صنایع، میتوان ضمن توسعه انرژیهای پاک، ناترازی برق در استان مرکزی را به حداقل رساند و شبکه برق پایدارتری را فراهم کرد.
بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی در امیرکبیر و مهاجران در حال ساخت است
معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار مرکزی گفت: بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی نهضت ملی در امیرکبیر و مهاجران در دست ساخت بوده و تحویل آنها مطابق تعهدات مالی متقاضیان انجام میشود.
وی افزود: در شهر جدید امیرکبیر حدود ۶۰۰ واحد و در مهاجران حدود ۴۷۰ واحد مسکونی در دست اجرا قرار دارد.
مهندس ابک تصریح کرد: متقاضیانی که تعهدات مالی خود را بهموقع انجام داده اند باید واحد خود را در همان فاز مشخص شده پروژه تحویل بگیرد.
وی ادامه داد: استان مرکزی در پیشرفت فازهای اجرایی پروژهها جزو ۱۰ استان برتر کشور است که نتیجه تلاش هماهنگ تمام مجموعههای اجرایی است.
واقعیتها بدون تحریف به مردم منتقل شود / انتظار پاسخگویی دوطرفه از رسانهها دارم
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی گفت: انتظار دارم فضای اطلاعرسانی میان مدیران و خبرنگاران دوطرفه، صادقانه و مبتنی بر اعتماد متقابل باشد.
وی افزود: جلسات معاونت عمرانی استانداری مرکزی بهصورت هفتگی و برنامهریزیشده برگزار میشود.
ابک تصریح کرد: شنبهها جلسات عمومی، یکشنبهها محیط زیست و منابع طبیعی، دوشنبه حوزه مسکن، سهشنبه بازدیدهای شهرستانی و چهارشنبه جلسات تخصصی اقتصادی و عمرانی برگزار میشود.
وی ادامه داد: از آغاز مسئولیت بنده تاکنون، گزارش عملکرد هفتگی معاونت عمرانی بهصورت مستند و مکتوب به استاندار مرکزی ارائه شده و تمامی فعالیتها در این مستندات قابل رصد است.
ابک تاکید کرد: گاه دیده میشود بخشی از اظهارات یا نتایج جلسات بهصورت ناقص یا با برداشت شخصی منعکس میشود که این امر ممکن است سبب ایجاد برداشت نادرست در افکار عمومی گردد.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری مرکزی افزود: واقعیتها باید بدون تحریف و با دقت به اطلاع مردم برسد، چراکه رسانهها نقش مهمی در شکلدهی اعتماد عمومی و بازتاب عملکرد مدیران ایفا میکنند.
وی با بیان اینکه انتظار دارد رسانهها در انتقال اخبار دقت و انصاف را رعایت کنند گفت: خبرنگاران پژوهنده و متفکران جامعه هستند و لازم است در بیان واقعیتها نقش خود را با دقت و تعهد ایفا کنند.
ابک ادامه داد: در صورتی که رسانهای اشتباه کند، همانگونه که مدیران در قبال خطاهای خود از مردم عذرخواهی میکنند، انتظار میرود رسانهها نیز در صورت بروز اشتباه در اطلاعرسانی، با صداقت موضوع را اصلاح کنند.
وی تصریح کرد: همواره آماده پاسخگویی به رسانهها هستم و از خبرنگاران میخواهم با نقد منصفانه و تعامل سازنده، مجموعه مدیریتی استان را در مسیر خدمترسانی بهتر به مردم یاری کنند.
ابک افزود: معاونت عمرانی استانداری مرکزی در حوزههای محیط زیست، منابع طبیعی، انرژی خورشیدی و زیرساختهای مسکن طرحهای متعددی را اجرا میکند و گزارش عملکرد آنها بهطور منظم منتشر میشود.
