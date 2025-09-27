  1. استانها
۵ مهر ۱۴۰۴، ۱۶:۵۲

افزایش ۲۰ درصدی تولید برق در مرکزی با نصب گسترده پنل‌های خورشیدی

اراک- مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق مرکزی گفت: با بهره‌برداری از نیروگاه‌های خورشیدی این استان تاکنون تولید برق خود را ۲۰ درصد بالاتر از میانگین کشوری ارتقا داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان اظهار کرد: استان مرکزی با ظرفیت ویژه تولید انرژی خورشیدی، به یکی از پیشتازان کشور در این حوزه تبدیل شده است و تاکنون ۵۲۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در این استان صادر شده و ۲۱۷ مگاوات از این ظرفیت به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: استان مرکزی با توجه به ارتفاع، زاویه تابش و شرایط اقلیمی، یکی از مناسب‌ترین استان‌ها برای تولید برق از انرژی خورشیدی است و هر کیلووات پنل نصب‌شده در این استان، نسبت به میانگین کشور ۲۵ درصد بیشتر برق تولید می‌کند.

محمودی تصریح کرد: با صدور ۳۱۱ پروانه جدید و حذف نیاز به مراجعه متقاضیان به تهران، روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان تسهیل شده است.

وی ادامه داد: استان مرکزی در قالب برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری کرده است ۵ هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی را عملیاتی کرده و با تمرکز بر مدارس، ادارات و چاه‌های کشاورزی، بیشترین میزان نصب پنل‌های خورشیدی را اجرا کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تاکید کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، بیش از ۵۵۰ درخواست احداث نیروگاه خورشیدی در بخش کشاورزی ثبت شده که تاکنون ۵۵ مورد به بهره‌برداری رسیده و ۳۸ مورد دیگر در مرحله معرفی به بانک برای دریافت تسهیلات است.

وی افزود: استان مرکزی با ظرفیت بالای تولید انرژی و زیرساخت‌های مناسب، نقش کلیدی در تأمین برق پایدار و انتقال انرژی در کشور دارد و به‌عنوان نمونه موفق مدیریت انرژی خورشیدی در سطح ملی مطرح است.

تفاهمنامه نصب پنل‌های خورشیدی در ۲۹۰ روستای استان مرکزی اجرایی شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: تفاهمنامه نصب پنل‌های خورشیدی در ۲۹۰ روستای استان اجرایی شده و این طرح گامی مهم در توسعه انرژی پاک و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بومی استان است.

وی افزود: از مجموع یک هزار و ۱۸۲ روستای استان، ۲۹۰ روستا با بالاترین پتانسیل خورشیدی برای نصب پنل‌ها شناسایی و اجرای تفاهمنامه آغاز شده است.

محمودی با اشاره به برنامه‌های حمایتی تصریح کرد: در کنار این پروژه‌ها، ۱۱ برنامه متنوع حمایتی با همکاری بهزیستی، بسیج سازندگی و کمیته امداد اجرایی شده است که تا کنون بیش از ۵۵ نیروگاه خورشیدی به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی ادامه داد: در بخش مدارس نیز با مشارکت مردم و ادارات، نصب پنل‌های خورشیدی آغاز شده و هم‌اکنون بیشترین میزان نصب پنل‌های خورشیدی در ادارات استان به ۲۰ درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تاکید کرد: در بخش کشاورزی، ۵۵۰ چاه آب متقاضی نصب پنل خورشیدی ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان ۳۸ مورد به بانک برای دریافت تسهیلات معرفی و ۵۵ مورد به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: استان مرکزی با توجه به شرایط ویژه و حساسیت بالای مصرف برق (۸۵ درصد برق مصرفی در بخش مولد)، تلاش دارد با مدیریت هوشمند بار، پروژه‌های خورشیدی را به‌صورت پایدار و اثرگذار اجرا کند.

بیش از ۱۲۰۰ مگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی در بخش صنعت استان مرکزی شناسایی شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: بیش از یک هزار و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی در بخش صنعت استان شناسایی شده است و این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در تأمین برق پایدار و کاهش ناترازی انرژی ایفا کند.

وی افزود: با شناسایی زمین‌های مناسب، واگذاری و شروع عملیات اجرایی، تلاش داریم پروژه‌ها با سرعت بیشتری به بهره‌برداری برسند و سهم استان در تولید انرژی پاک افزایش یابد.

محمودی تصریح کرد: استان مرکزی با بهره‌برداری از بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور و بالاترین بازده در مقیاس بزرگ، نمونه موفقی از توسعه انرژی پاک در سطح ملی است و اقدامات جهادی در این حوزه می‌تواند به کاهش ناترازی برق کمک کند.

وی ادامه داد: همزمان با توسعه ظرفیت‌های صنعتی، تلاش شده است پروژه‌های عمومی و شهری نیز با رعایت استانداردهای فنی و با سرعت مناسب اجرا شوند تا همه بخش‌ها از مزایای انرژی خورشیدی بهره‌مند شوند.

محمودی تاکید کرد: با اجرای این برنامه‌ها، استان مرکزی هم در تأمین برق پایدار داخلی نقش کلیدی دارد و هم جایگاه خود را در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح ملی تقویت می‌کند.

