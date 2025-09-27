به گزارش خبرنگار مهر، محمود محمودی پیش از ظهر شنبه در نشست شورای اداری استان اظهار کرد: استان مرکزی با ظرفیت ویژه تولید انرژی خورشیدی، به یکی از پیشتازان کشور در این حوزه تبدیل شده است و تاکنون ۵۲۰۰ مگاوات پروانه احداث نیروگاه‌های خورشیدی در این استان صادر شده و ۲۱۷ مگاوات از این ظرفیت به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: استان مرکزی با توجه به ارتفاع، زاویه تابش و شرایط اقلیمی، یکی از مناسب‌ترین استان‌ها برای تولید برق از انرژی خورشیدی است و هر کیلووات پنل نصب‌شده در این استان، نسبت به میانگین کشور ۲۵ درصد بیشتر برق تولید می‌کند.

محمودی تصریح کرد: با صدور ۳۱۱ پروانه جدید و حذف نیاز به مراجعه متقاضیان به تهران، روند توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان تسهیل شده است.

وی ادامه داد: استان مرکزی در قالب برنامه هفتم توسعه، هدف‌گذاری کرده است ۵ هزار مگاوات ظرفیت خورشیدی را عملیاتی کرده و با تمرکز بر مدارس، ادارات و چاه‌های کشاورزی، بیشترین میزان نصب پنل‌های خورشیدی را اجرا کند.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی تاکید کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده، بیش از ۵۵۰ درخواست احداث نیروگاه خورشیدی در بخش کشاورزی ثبت شده که تاکنون ۵۵ مورد به بهره‌برداری رسیده و ۳۸ مورد دیگر در مرحله معرفی به بانک برای دریافت تسهیلات است.

وی افزود: استان مرکزی با ظرفیت بالای تولید انرژی و زیرساخت‌های مناسب، نقش کلیدی در تأمین برق پایدار و انتقال انرژی در کشور دارد و به‌عنوان نمونه موفق مدیریت انرژی خورشیدی در سطح ملی مطرح است.

تفاهمنامه نصب پنل‌های خورشیدی در ۲۹۰ روستای استان مرکزی اجرایی شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: تفاهمنامه نصب پنل‌های خورشیدی در ۲۹۰ روستای استان اجرایی شده و این طرح گامی مهم در توسعه انرژی پاک و بهره‌برداری از ظرفیت‌های بومی استان است.

وی افزود: از مجموع یک هزار و ۱۸۲ روستای استان، ۲۹۰ روستا با بالاترین پتانسیل خورشیدی برای نصب پنل‌ها شناسایی و اجرای تفاهمنامه آغاز شده است.

محمودی با اشاره به برنامه‌های حمایتی تصریح کرد: در کنار این پروژه‌ها، ۱۱ برنامه متنوع حمایتی با همکاری بهزیستی، بسیج سازندگی و کمیته امداد اجرایی شده است که تا کنون بیش از ۵۵ نیروگاه خورشیدی به بهره‌برداری رسیده‌اند.

وی ادامه داد: در بخش مدارس نیز با مشارکت مردم و ادارات، نصب پنل‌های خورشیدی آغاز شده و هم‌اکنون بیشترین میزان نصب پنل‌های خورشیدی در ادارات استان به ۲۰ درصد رسیده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تاکید کرد: در بخش کشاورزی، ۵۵۰ چاه آب متقاضی نصب پنل خورشیدی ثبت‌نام کرده‌اند که از این میان ۳۸ مورد به بانک برای دریافت تسهیلات معرفی و ۵۵ مورد به بهره‌برداری رسیده است.

وی افزود: استان مرکزی با توجه به شرایط ویژه و حساسیت بالای مصرف برق (۸۵ درصد برق مصرفی در بخش مولد)، تلاش دارد با مدیریت هوشمند بار، پروژه‌های خورشیدی را به‌صورت پایدار و اثرگذار اجرا کند.

بیش از ۱۲۰۰ مگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی در بخش صنعت استان مرکزی شناسایی شد

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان مرکزی گفت: بیش از یک هزار و ۲۰۰ مگاوات ظرفیت انرژی خورشیدی در بخش صنعت استان شناسایی شده است و این ظرفیت می‌تواند نقش مؤثری در تأمین برق پایدار و کاهش ناترازی انرژی ایفا کند.

وی افزود: با شناسایی زمین‌های مناسب، واگذاری و شروع عملیات اجرایی، تلاش داریم پروژه‌ها با سرعت بیشتری به بهره‌برداری برسند و سهم استان در تولید انرژی پاک افزایش یابد.

محمودی تصریح کرد: استان مرکزی با بهره‌برداری از بزرگترین نیروگاه خورشیدی کشور و بالاترین بازده در مقیاس بزرگ، نمونه موفقی از توسعه انرژی پاک در سطح ملی است و اقدامات جهادی در این حوزه می‌تواند به کاهش ناترازی برق کمک کند.

وی ادامه داد: همزمان با توسعه ظرفیت‌های صنعتی، تلاش شده است پروژه‌های عمومی و شهری نیز با رعایت استانداردهای فنی و با سرعت مناسب اجرا شوند تا همه بخش‌ها از مزایای انرژی خورشیدی بهره‌مند شوند.

محمودی تاکید کرد: با اجرای این برنامه‌ها، استان مرکزی هم در تأمین برق پایدار داخلی نقش کلیدی دارد و هم جایگاه خود را در توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سطح ملی تقویت می‌کند.