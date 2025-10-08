به گزارش خبرنگار مهر،محمود محمودی عصر چهارشنبه در آیین افتتاح این طرح گفت: این پروژه با سرمایه‌گذاری ۳۳۰ میلیارد تومانی بخش خصوصی اجرا شده و سالانه حدود ۲۷.۶ میلیون کیلووات ساعت برق پاک تولید می‌کند.

مدیر عامل شرکت توزیع برق استان مرکزی

افزود: هر یک از این نیروگاه‌ها با ظرفیت ۷ مگاوات، در زمینی ۲۰ هکتاری و با نصب بیش از ۲۳ هزار پنل خورشیدی در مدت چهار ماه ساخته شده است.

محمودی این طرح را بخشی از پویش سراسری صنعت آب و برق دانست و گفت: اجرای چنین پروژه‌هایی علاوه بر تأمین انرژی پایدار، به کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی و وابستگی به سوخت‌های فسیلی کمک می‌کند.

وی با اشاره به هدف‌گذاری تولید پنج هزار مگاوات برق خورشیدی در سه سال آینده بیان کرد: تاکنون ۲۱۷ مگاوات در ۸۳۱ ساختگاه استان به بهره‌برداری رسیده و تا پایان سال ۱۴۰۴ این ظرفیت به ۵۰۰ مگاوات خواهد رسید.

افزود: استان مرکزی از نظر زاویه تابش و شرایط اقلیمی، موقعیتی ممتاز در کشور دارد و اکنون رتبه نخست تولید انرژی خورشیدی را به خود اختصاص داده است.

محمودی ادامه داد: تاکنون مجوز احداث بیش از پنج هزار و پانصد مگاوات نیروگاه صادر شده و تقاضا برای ۱۲ هزار مگاوات دیگر نیز در حال بررسی است.

وی گفت: واگذاری زمین برای احداث نیروگاه در کمتر از ۱۰ روز انجام می‌شود و در صورت عدم اقدام سرمایه‌گذاران، قراردادها لغو خواهد شد.

مدیرعامل شرکت توزیع برق استان مرکزی با اشاره به بازگشت سرمایه کمتر از دو سال در پروژه‌های خورشیدی این استان تصریح کرد: مدل توسعه انرژی خورشیدی در استان مرکزی به عنوان الگویی موفق در سطح کشور معرفی شده است.

محمودی تصریح کرد: گسترش نیروگاه‌های خورشیدی ضمن تضمین پایداری انرژی، باعث رونق اقتصادی، ایجاد اشتغال و حفاظت از محیط‌زیست می‌شود.