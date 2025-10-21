متهم ترور نافرجام نخست وزیر اسلواکی به ۲۱ سال حبس محکوم شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، طبق حکم دادگاهی در اسلواکی، فردی که در سال ۲۰۲۴ به رابرت فیکو، نخست وزیر این کشور شلیک و او را زخمی کرده بود، به ۲۱ سال حبس محکوم شده است.

جوراج سینتولای ۷۲ ساله در ماه مه ۲۰۲۴ حین استقبال و خوش‌وبس فیکو با مردم در شهر «هاندلوآ» واقع در مرکز اسلواکی، از فاصله بیش از یک متری، پنج بار به نخست وزیر این کشور شلیک کرد.

به نوشته رویترز، رای دادگاه کیفری ویژه شهر «بانسکا بیستریکا» پرونده‌ای که در ماه جولای آغاز شده بود را خاتمه می‌دهد. محل اصلی تردید در این پرونده، اثبات اتهام «تروریسم» بود. این حکم در دیوان عالی اسلواکی قابل فرجام‌خواهی است.

فیکو که چهار بار مورد اصابت گلوله قرار گرفت، از ناحیه شکم به شدت آسیب داد و همچنین از نواحی لگن، دست و پا نیز دچار آسیب‌دیدگی شد. او چند ماه پس از حمله، در جولای ۲۰۲۵ برای نخستین بار در ملاء عام حاضر شد.