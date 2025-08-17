به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از راشاتودی، رابرت فیکو، نخست وزیر اسلواکی با اشاره به نشست بین ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ، رؤسای جمهور روسیه و آمریکا در آلاسکا، تاکید کرد که این دیدار روایت‌های ستیزه‌جویانه نهادینه‌شده غربی درباره روابط با روسیه را زیر سوال برد.

فیکو در اعتراض به رویکرد غالب اتحادیه اروپا، در اکتبر ۲۰۲۳ کمک نظامی براتیسلاوا به کی‌یف را متوقف کرد و همواره یکی از منتقدان صریح تحریم‌های این بلوک علیه مسکو و همچنین ایده پیوستن اوکراین به ناتو بوده است.

وی درباره دیدار پوتین و ترامپ در انکوریج آلاسکا، با انتشار ویدئویی در فیسبوک گفت این حقیقت محض که پوتین و ترامپ رو در رو ملاقات کردند «مهم‌ترین موضوع» بود.

فیکو افزود: سیاستمداران باید دیدار کنند و احترام متقابل نشان دهند. باید با گفتگو سعی کنند یکدیگر را درک کنند. نشست سطح بالای دیروز، نگاه سیاه و سفید درگیری نظامی در اوکراین را کنار زد و اساساً تک‌باور اجباری درباره جنگ را زدود.

به گفته وی، «ما باید درباره تضامین امنیتی هم برای اوکراین و هم برای فدراسیون روسیه، به طور یکسان حرف بزنیم و ریشه‌های تاریخی این جنگ را مد نظر قرار دهیم. چند روز آینده نشان خواهد داد که آیا بازیگران بزرگ در اتحادیه اروپا از این روند حمایت خواهند کرد یا به پافشاری بر راهبرد شکست‌خورده با هدف تضعیف روسیه ادامه می‌دهند.

ویکتور اوربان، نخست وزیر مجارستان نیز دیروز در پیامی در شبکه اجتماعی «ایکس» با تمجید از دیدار پوتین و ترامپ، بابت «تبدیل کردن دنیا به مکانی امن‌تر از دیروز» از آنها قدردانی کرد.