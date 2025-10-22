مدرسه ۶ کلاسه روستای خنداب در خدابنده افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، فرماندار شهرستان خدابنده در آیین بهره برداری از این مدرسه گفت: توسعه زیرساختهای آموزشی در مناطق روستایی از اولویتهای اصلی دولت در راستای ارتقای عدالت آموزشی است و ساخت این مدرسه گامی مؤثر در جهت بهبود کیفیت آموزش برای دانشآموزان منطقه به شمار میرود.
محمداسماعیل اعلایی افزود: خیران و مشارکتهای مردمی نقش مهمی در اجرای طرحهای مدرسه سازی در خدابنده دارند و شهرستان به این لحاظ در استان پیشرو است.
احمد بیگدلی نماینده مردم خدابنده در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم با اشاره به اهمیت توجه به آموزش در مناطق کمتر برخوردار، گفت: با پیگیریهای انجامشده و همکاری نهادهای مختلف، شاهد افتتاح پروژههایی هستیم که آیندهای روشن برای فرزندان این سرزمین رقم خواهد زد.
جهانگیر صفری، مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان زنجان گفت: در راستای تحقق عدالت آموزشی در استان، اجرای ۱۰۷ پروژه با بیش از ۶۵۰ کلاس درس را در دستور کار است که در مرحله نخست، ۲۰ پروژه با زیربنای بیش از ۱۴ هزار و ۷۰۰ مترمربع آماده و تحویل شدند.
وی با قدردانی از همراهی خیرین نیکاندیش، مشارکت مردمی را عامل پایداری مسیر توسعه آموزشی دانست و تأکید کرد: مجمع خیرین مدرسهساز نقش ماندگاری در ارتقای زیرساختهای آموزشی استان ایفا کرده است.
آموزشگاه حضرت محمد (ص) شامل ۶ کلاس درس، فضاهای اداری و آموزشی، و امکانات رفاهی مناسب برای دانشآموزان است و با مشارکت ۳۵ درصدی خیران در تامین هزینه ها، با هدف کاهش تراکم دانشآموزی و افزایش سطح خدمات آموزشی در روستای خنداب احداث شد.
