به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیواطلس، این داروها به طور جداگانه برای مصرف تایید شده اند. یافته‌های آزمایش محققان سرطان Cedars-Sinai در کنگره انجمن اروپایی انکولوژی پزشکی در برلین ارائه شد.

استفان فریدلند مدیر مرکز تحقیقات یکپارچه درباره سرطان و سبک زندگی در Cedars-Sinai و یکی از مولفان ارشد پژوهش در این باره می‌گوید: برخی از بیماران پس از درمان اولیه شاهد بازگشت سرطان پروستات به شیوه‌ای تهاجمی‌تر بودند و در معرض خطر گسترش سریع بیماری قرار داشتند. هورمون تراپی که به مدت ۳۰ سال برای بیماران ارائه می‌کردیم، نرخ زنده ماندن آنها را بهبود نبخشید و تاثیر خاصی نداشت. به همین دلیل یافته‌های این پژوهش اهمیت زیادی دارند.

در این تحقیق بیش از هزار شرکت کننده در ۲۴۴ سایت در ۱۷ کشور شرکت کردند. بیماران انزالوتامید به همراه لوپرولاید (گروه ترکیب)، لوپرولاید (گروهی که فقط این دارو را دریافت کردند) یا انزالوتامید را دریافت کردند. هر چند داروها به تنهایی تاثیر خاصی در نرخ زنده ماندن نداشتند اما پس از ترکیب خطر مرگ بیماران را پس از یک پیگیری میانگین ۹۴ ماهه، تا ۴۰.۳ درصد کاهش دادند.

به‌طور معمول داروی هورمونی لوپرولاید برای درمان سرطان پروستات عودکننده تجویز می‌شود. در این نوع از سرطان افزایش سطح آنتی‌ژن اختصاصی پروستات (PSA) پس از درمان اولیه مشخص می‌شود. سطح بالای پروتئین PSA در خون، تنها نشانه‌ای از بازگشت سرطان نیست، بلکه هشداری جدی درباره احتمال گسترش آن به استخوان‌ها یا ستون فقرات نیز به حساب می‌آید.

هرچند زنده ماندن مبتلایان به سرطان پروستات عودکننده به عوامل متعددی بستگی دارد، اما تحقیقی که در سال ۲۰۰۶ توسط «فریدلند» منتشر شد، نشان داد که افزایش سطح PSA طی سه سال پس از درمان اولیه(که نشانه بالینی بازگشت بیماری است) با نرخ زنده ماندن ۱۵ ساله ۴۱ درصد مرتبط است. برای این دسته از مردان، مداخله درمانی مؤثرتر می‌تواند واقعاً نجات‌بخش باشد.