به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرساسوسیشن، به گفته محققان، این یافته پس از تأیید در پژوهشهای گستردهتر میتواند شیوه مراقبت از بیماران سرطانی را متحول کند.
پژوهشی جدید که در نشریه نیچر منتشر شده، نشان داده است بیماران مبتلا به سرطان ریه یا پوست که ظرف ۱۰۰ روز از آغاز ایمونوتراپی، واکسن mRNA کووید را دریافت کردهاند، به طور قابل توجهی بیش از بیمارانی که واکسن دریافت نکردهاند، زنده ماندهاند.
محققان تصمیم گرفتند بررسی کنند که آیا تزریق واکسن mRNA کووید بر ایمونوتراپی ــ نوعی درمان سرطان که به سیستم ایمنی کمک میکند سلولهای سرطانی را شناسایی و نابود کند ــ تأثیر میگذارد یا خیر.
آنها به طور ویژه بیماران دریافتکننده نوعی ایمونوتراپی به نام «مهارکنندههای نقاط کنترل ایمنی» را مورد مطالعه قرار دادند. این داروها با فعالسازی سیستم ایمنی بدن به شناسایی و حمله به سلولهای سرطانی کمک میکنند. تحقیقات اولیه بر روی موشها نشان داده بود که ترکیب واکسن mRNA غیراختصاصی با مهارکنندههای نقاط کنترل، موجب ایجاد پاسخ ضدتوموری قدرتمندی میشود.
پژوهشگران پس از این نتایج، دادههای بیماران سرطانی را بررسی کردند که مهارکنندههای نقاط کنترل دریافت کرده و طی ۱۰۰ روز پیش از آغاز ایمونوتراپی، واکسن mRNA کووید تزریق کرده بودند.
واکسنهای mRNA با ارائه دستورالعملی به بدن برای ساخت بخشی کوچک از ویروس عمل میکنند. این فرآیند به بدن کمک میکند تا پاسخ ایمنی مناسبی ایجاد کند و در صورت مواجهه با ویروس واقعی، نحوه مقابله با آن را بشناسد.
این مطالعه به رهبری پژوهشگران دانشگاه فلوریدا و مرکز سرطان امدی اندرسون دانشگاه تگزاس انجام شد. آنها دادههای بیش از هزار بیمار مبتلا به سرطان در مراحل سوم و چهارم را در ایالات متحده مورد بررسی قرار دادند. این بیماران به سرطان ریه سلول غیرکوچک یا ملانوم متاستاتیک مبتلا بوده و بین سالهای ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۳ در بیمارستان امدی اندرسون تحت درمان قرار داشتند.
در میان بیماران مبتلا به سرطان ریه، دادههای ۱۸۰ نفر که واکسن کووید-۱۹ را طی ۱۰۰ روز از آغاز درمان دریافت کرده بودند با دادههای ۷۰۴ بیمار که واکسن نزده بودند مقایسه شد. همه بیماران تحت درمان ایمونوتراپی قرار داشتند.
نتایج نشان داد دریافت واکسن با حدود دو برابر شدن میانگین بقا ارتباط دارد؛ به طوری که میانگین زندهمانی از ۲۰.۶ ماه به ۳۷.۳ ماه افزایش یافت.
در گروه بیماران مبتلا به سرطان پوست نیز ۴۳ نفر واکسن را ظرف ۱۰۰ روز از آغاز ایمونوتراپی دریافت کرده بودند و ۱۶۷ نفر آن را تزریق نکرده بودند. افرادی که واکسن زده بودند به طور میانگین بین ۳۰ تا ۴۰ ماه زنده ماندند، در حالی که میانگین بقای بیماران واکسننزده ۲۶.۷ ماه بود.
در آزمایشگاه نیز محققان ترکیب واکسن mRNA کووید با ایمونوتراپی را بررسی کردند و دریافتند که این ترکیب میتواند سرطانهای مقاوم به درمان را به موارد پاسخدهنده تبدیل کرده و رشد تومورها را متوقف کند.
