نشست وزرای خارجه آمریکا و روسیه به تعویق افتاد

به گزارش خبرگزاری مهر، سی ان ان به نقل از منابع آگاه گزارش داد، نشستی که قرار بود بین مارکو روبیو وزیر خارجه آمریکا و سرگئی لاوروف همتای روس وی برگزار شود موقتاً به تعویق افتاده است.

یک منبع آگاه تاکید کرد که نظرات روبیو و لاوروف درباره امکان پایان دادن به جنگ اوکراین با یکدیگر متفاوت بوده است.

منابع مذکور اضافه کردند که در سایه به تعویق افتادن این دیدار، امید ترامپ برای برگزاری یک نشست با پوتین ممکن است از بین برود.

پیش از این رئیس جمهور آمریکا بعد از گفتگوی تلفنی با پوتین در روز پنجشنبه گفته بود که آنها بر سر برگزاری یک نشست بلندپایه از سوی مشاورانشان طی روزهای آتی توافق کرده‌اند.