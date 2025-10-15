به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه امروز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد: مسکو منتظر پاسخ آمریکا به پیشنهاد (پیمان) «استارت نو» است و امیدوار است این پاسخ قبل از اتمام توافق دریافت شود. این موضوع با آمریکا در حال مذاکره است.

وزیر خارجه روسیه در ادامه اضافه کرد: امضای بیانیه مربوط به حل و فصل اوضاع غزه نمونه روشنی است که می‌تواند در مورد اوکراین هم الگو قرار گیرد. گزارش فایننشال تایمز را مبنی بر ارائه اطلاعات توسط آمریکا به کی‌یف برای حملات به روسیه دیدیم و این موضوع را از واشنگتن جویا شدیم. تماس‌های بین روسیه و آمریکا از طریق کانال‌های مختلف و در مورد مسائل مختلف در حال انجام است و هنوز هیچ برنامه‌ای برای جلسات سطح بالا وجود ندارد.

سرگئی لاوروف گفت: کلوگ (فرستاده ویژه آمریکا) خواستار اقدامات تحریک آمیز و تشدید درگیری‌ها در اوکراین است. ویتکاف فردی معقول و منطقی است و مسکو خوشحال خواهد شد اگر او استعدادهای خود را همانطور که در خاورمیانه نشان داد، در اوکراین نیز بروز دهد. روسیه در انتظار واکنشی نسبت به پیشنهادهای خود درباره به‌روزرسانی روند استانبول در خصوص اوکراین است، اما تاکنون سکوت کامل حاکم است. مسکو درخواستی برای نشست با ایالات متحده در مورد خطرناک بودن انتقال موشک‌های تام‌هاوک به کی‌یف ارائه نکرده است.

این مقام روسیه افزود: مسکو با توجه به پیشرفت‌های حاصل شده در اجلاس آلاسکا، آماده است تا در هر زمان و در سطوح مختلف، مسائل مشخصی را با آمریکا مورد بررسی قرار دهد. تحویل احتمالی موشک‌های تام‌هاوک به اوکراین آسیب بزرگی به چشم‌انداز عادی‌سازی روابط بین روسیه و ایالات متحده وارد خواهد کرد. اظهارات ترامپ درباره ارسال موشک‌های تام‌هاوک به اوکراین، بر آنچه که در آلاسکا مورد بحث و بررسی قرار گرفت، تأثیری ندارد. روسیه همچنان منتظر پاسخ قاطع آمریکا به نتایج مذاکرات ترامپ و پوتین در آلاسکا است.... پیش‌بینی اینکه چه بر سر دلار می‌آید، دشوار است. ترامپ در دوران حضورش در کاخ سفید هنوز اقدامی برای بازگرداندن اعتماد به این ارز انجام نداده است.