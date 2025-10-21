پاول دوروف خریدار جواهرات سرقتی از موزه لوور شد

به گزارش خبرگزاری مهر، چند روز قبل سرقت جواهراتی به ارز چند میلیون یورو از موزه لوور در چند دقیقه خبر ساز شد.

اکنون پاول دوروف بنیانگذار تلگرام نیز به این خبر واکنش نشان داده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همه از سرقت از موزه لوور شگفت زده نشدند. این یک نشانه غم انگیز دیگر از افول کشوری است که قبلاً قدرتمند بود و دولت آن در هنر گمراه کردن مردم با تهدیدهای پوشالی به جای مقابله با نمونه‌های واقعی استاد بود.

همچنین او در پاسخ به یک کاربر که نوشته بود: من آن را دزدیدم، نوشت: خوشحال می‌شوم که جواهرات سرقت شده را بخرم و به لوور برگردانم. البته منظورم لوور ابوظبی است. هیچ کسی از لوور ابوظبی سرقت نمی‌کند.