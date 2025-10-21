  1. دانش و فناوری
  2. فناوری اطلاعات و ارتباطات
۲۹ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۴۳

پاول دوروف خریدار جواهرات سرقتی از موزه لوور شد

پاول دوروف خریدار جواهرات سرقتی از موزه لوور شد

مالک تلگرام در شبکه اجتماعی ایکس نسبت به سرقت از موزه لوور پاریس واکنش نشان داد و اعلام کرد حاضر به خرید این جواهرات و اهدای آن به موزه لوور ابوظبی است.

به گزارش خبرگزاری مهر، چند روز قبل سرقت جواهراتی به ارز چند میلیون یورو از موزه لوور در چند دقیقه خبر ساز شد.

اکنون پاول دوروف بنیانگذار تلگرام نیز به این خبر واکنش نشان داده است. او در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: همه از سرقت از موزه لوور شگفت زده نشدند. این یک نشانه غم انگیز دیگر از افول کشوری است که قبلاً قدرتمند بود و دولت آن در هنر گمراه کردن مردم با تهدیدهای پوشالی به جای مقابله با نمونه‌های واقعی استاد بود.

همچنین او در پاسخ به یک کاربر که نوشته بود: من آن را دزدیدم، نوشت: خوشحال می‌شوم که جواهرات سرقت شده را بخرم و به لوور برگردانم. البته منظورم لوور ابوظبی است. هیچ کسی از لوور ابوظبی سرقت نمی‌کند.

کد خبر 6629700
شیوا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها