به گزارش خبرنگار مهر، عباس گلرو ظهر سه شنبه در بازدید از مرکز به نژادی دام سبک جهاد دانشگاهی در منطقه دربند مهدی‌شهر با بیان اینکه این مرکز باید در حوزه تخصصی سطح ملی معرفی شود، ابراز داشت: در این راستا می‌بایست از توانمندی و پتانسیل علمی، آموزشی و پژوهشی آن استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه پیگیر احداث و راه اندازی ایستگاه اصلاح نژاد قوچ سنگسری در جهاد دانشگاهی هستیم، افزود: با ظرفیت خوبی که در مهدی‌شهر وجود دارد می‌تواند به مرکز مرجع در سطح ملی نیز تبدیل شود.

نماینده مردم سمنان، مهدی‌شهر و سرخه در مجلس با بیان اینکه طرح‌های فناورانه جهاد دانشگاهی در کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی خواهد شد، ابراز داشت: این طرح‌ها با قابلیت تحول آفرینی می‌تواند در مسیر کشاورزی و دامداری استفاده شود.

گلرو حمایت خود را در اجرای طرح‌های فناورانه جهاد دانشگاهی استان سمنان اعلام و تصریح کرد: طرح‌های فناوری گامی برای افزایش بهره وری و پایداری تولیدات کشاورزی و دامی استان سمنان است.

وی با بیان اینکه دانش بومی می‌بایست مورد تقدیر و حمایت واقع شود، افزود: با بررسی‌های دقیق و کارشناسی انتظار می‌رود تا تصمیمات نهایی و اثرگذار برای تخصیص بودجه و تسهیل مسیر اجرای طرح‌ها هموار شود.