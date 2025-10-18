تولید ۸ محصول فناورانه کشاورزی در استان سمنان

به گزارش خبرنگار مهر، علی منصفی راد ظهر شنبه در دیدار با مسئولان بنیاد تعاون بسیج کشور در محل مرکز تخصصی به نژادی دام سبک جهاد کشاورزی منطقه دربند مهدی‌شهر با بیان اینکه هشت محصول فناورانه حوزه کشاورزی در جهاد کشاورزی استان سمنان تولید شد، ابراز داشت: هدف از این اقدامات رفع معضلات موجود در استان سمنان است.

وی افزود: در کشاورزی کود گرانوله، مالچ معدنی، محلول ضد سرمازدگی درختان و گیاهان، در حوزه دامپروری نیز محصولاتی چون زئوتیمول، بلوک لیسیدنی، فراوری پوست سبز پسته، بنتونیت و غیره به عنوان مکمل خوراک دام تولید شده است.

رئیس جهاد دانشگاهی استان سمنان با اینکه این محصولات توسط محققان و پژوهشگران استان ثبت شدند، ابراز داشت: رویکرد این اقدامات گسترش فعالیت‌های نوآورانه تولیدی و خدماتی در استان است.

منصفی راد با بیان اینکه مرکز تخصصی به نژادی دام سبک جهاد دانشگاهی استان سمنان به دنبال ارائه پژوهش‌های جدید در حوزه کشاورزی و دامپروری است، تصریح کرد: برای نخستین بار این مرکز گواهی صلاحیت مرکز نوآوری دام سبک را نیز کسب کرده است.

وی با بیان اینکه ایل سنگسر ظرفیت خوبی در حوزه کشاورزی و دامپروری دارد، افزود: مرکز فوق امکان جذب ایده‌های فناورانه محققان و صاحب نظران را فراهم کرده است.