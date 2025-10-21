به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین الیاس نجاری بعدازظهر سه‌شنبه در دیدار با مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان به مناسب هفته تربیت بدنی اظهار کرد: جایگاه والای ورزش در منظومه فکری رهبر معظم انقلاب اسلامی نشان از اهمیت این مقوله دارد.

وی افزود: یکی از افتخارات مجموعه ورزش کشور این است که معظم‌له شخصاً ورزشکار و ورزش‌دوست هستند و دیدار اخیر ایشان با مدال‌آوران رشته‌های برتر، نشانه روشن اهتمام ویژه به قشر ورزشکار و اهمیت این حوزه در پیشرفت کشور است.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه انصارالحسین (ع) استان خاطرنشان کرد: پس از خانواده معظم شهدا، جامعه ورزش و ورزشکاران جایگاه ممتاز و معنوی ویژه‌ای در نگاه مقام معظم رهبری دارند؛ نگاهی که ریشه در آموزه‌های دینی و اخلاقی دارد. او یادآور شد که بزرگان دین همچون شیخ بهاری در «تذکره‌المتقین» بر ضرورت اعتدال مزاج و تأمین سلامت جسم به‌عنوان مقدمه سلوک روحی تأکید کرده‌اند، زیرا جسم وسیله تعالی روح است و این دو در پیوندی مستقیم قرار دارند.

حجت‌الاسلام نجاری همچنین با اشاره به نقش چندوجهی ورزش در زندگی امروز گفت: ورزش دیگر یک فعالیت صرفاً جسمانی نیست، بلکه ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و حتی سیاسی یافته است و رهبر معظم انقلاب با نگاهی جامع به این حوزه، بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت گسترده آن در تعالی فردی و اجتماعی جامعه تأکید دارند.

در پایان دیدار، حاضران بر لزوم توجه مستمر به ورزش و ورزشکاران در سطح استان، صیانت از استعدادهای جوان کشور و هوشیاری در برابر طمع دشمنان به سرمایه‌های انسانی کشور تأکید کردند و توسعه فرهنگ ورزش را از مهم‌ترین مسیرهای تقویت سرمایه اجتماعی دانستند.